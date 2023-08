Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit simpele trucje vertelt je of je te weinig water drinkt

Het mag nu wat minder warm zijn, maar het blijft belangrijk om voldoende te drinken. Kende je dit trucje al om te zien of je genoeg hebt gedronken? Zo kom je erachter dat je te weinig water drinkt.

Genoeg water drinken is een primaire levensbehoefte en hydratatie is van belang voor zowel je fysieke als mentale gesteldheid. Het advies is dan ook om per dag minimaal 2 liter water te drinken, maar bij tropische temperaturen, bijvoorbeeld op vakantie, mag dat ook echt wel wat meer zijn.

TikTok-dokter legt trucje uit over vochttekort en hydrateren

Op social media-platform TikTok duiken video’s op van een simpel trucje om jouw hydratatie-level te checken. De zogenoemde ‘skin pinch’ test, oftewel de huid knijp-test, is aardig populair op het platform.

TikTok-dokter Karan Rangarajaran deelde zijn medische kennis op TikTok. Voor de test knijp je in het bovenste gedeelte van je vinger om te zien of je wel of geen vochttekort hebt. „Dit staat bekend als de ‘skin pinch’ of skin turgor-test”, legt de dokter in de video uit. „Hoe beter gehydrateerd je bent, hoe elastischer de huid is. Jouw huid zal binnen 2 seconden terugveren nadat je erin hebt geknepen”, aldus Rangarajaran. Mocht je niet genoeg gedronken hebben, dan verliest de huid zijn elasticiteit. „En duurt het een tijdje om weer normaal te worden en blijft het eventueel omhoog staan.”

Te weinig water gedronken? Zo kom je erachter

Voedings- en welzijnsexperts Samantha Cassetty en Kathyrun Piper bevestigden de truc aan het Amerikaase Health. Zij leggen uit dat dit simpele testje door artsen gedaan wordt om snel te meten of iemand uitgedroogd is. Wel benadrukken de voedingsdeskundigen dat bij ouderen deze test minder betrouwbaar is. Omdat de elasticiteit van de huid bij ouderen sowieso afneemt. „De huid van een ouder persoon kan ongeveer 20 seconden nodig hebben om te herstellen, zelfs als ze niet uitgedroogd zijn”, aldus Piper. Ook bij mensen met een laag bloedvolume of bindweefsel-aandoeningen is deze test minder nauwkeurig.

Piper legt uit dat je uitdroging ook kunt zien aan de kleur van je urine. Jouw plas hoort namelijk lichtgeel te zijn. Naast een dorstig gevoel, kan een droge huid, droge mond of niet tot weinig zweten of plassen ook wijzen op vochttekort.