Laten vegetariërs meer scheten dan carnivoren? ‘Een scheet is gezond’

Veel mensen stappen tegenwoordig over naar een (gedeeltelijk) vegetarisch dieet. Beter voor het milieu, beter voor dieren én goedkoper. Maar klopt het dat vegetariërs meer scheten laten dan carnivoren? Metro stelt de vraag aan voedingsexpert Manon Wouters en komt met interessante (en ietwat lachwekkende) antwoorden over de welbekende stinkbommen.

Volgens Wouters klopt het inderdaad dat vegetariërs meer scheten laten dan mensen die vlees eten. „Dat komt omdat ze meer groenten en fruit eten”, vertelt de voedingsexpert. „Veel vegetariërs vervangen vlees door groenten en fruit, omdat daar meer voedingsvezels in zitten. De voedingsvezels uit groenten en fruit worden pas in de dikke darm afgebroken en daar kunnen gassen bij ontstaan. Hoe meer je voeding bevat, hoe meer je scheet.”

‘Als je veel scheten laat, zijn je darmen hard aan het werk’

Als je van plan bent om over te stappen naar een vegetarisch dieet, moet je er volgens Wouters dan ook rekening mee houden dat je in het begin meer scheten zult laten. „Het kan een aantal weken duren voordat je darmen gewend zijn aan de hoeveelheid voedingsvezels die je inneemt. Omdat de vezels uit groenten en fruit veel vocht opnemen, is het belangrijk om genoeg water te drinken.”



Word je gek van het aantal scheten dat je op een dag produceert? Bedenk dan dat het gezond is om ze te laten. „Als je veel scheten laat, betekent dit dat je darmen hard aan het werk zijn”, vertelt Wouters. „Je afvalstoffen moeten namelijk worden afgevoerd, dus als je een scheet inhoudt, kun je klachten krijgen zoals vermoeidheid of buikkrampen. Als je scheten laat, is dat een goed teken. Je darmen zijn dan actief en dat is gezond.”

Gezonde stoffen in scheten

Andermans dampen inademen is nou niet bepaald fijn, maar volgens de voedingsexpert heeft zelfs dát gezondheidsvoordelen. „Er zitten gezonde stoffen in scheten”, weet ze Metro te vertellen. „Onderzoekers hebben gezien dat het stofje waterstofsulfide de kans op kanker, hart- en vaatziekten, beroertes en zelfs dementie kan verminderen. Je kunt dus zeggen dat het gezond is om in de stinklucht van een ander te zitten.”

Zelf adviseert Wouters haar cliënten om meer groenten en fruit te eten. „In groenten zitten alle belangrijke voedingsstoffen, dus ik adviseer altijd om een meer plantaardig voedingspatroon aan te nemen. Minder vlees eten is een stuk gezonder. Vooral het regelmatig eten van rood vlees en vleeswaren verhoogt het risico op darmkanker.”

‘Producten als sojabonen, groenten en tempeh zijn goed’

Toch raadt ze het haar cliënten niet direct aan om een volledig plantaardig dieet te volgen. „Dan heb je mogelijk te maken met tekorten in omega-3, ijzer en vitamine B. Tegenwoordig zijn er wel veel goede vleesvervangers, maar ook daar moet je mee uitkijken. Sommige producten zijn sterk bewerkt en bevatten naast conserveringsmiddelen ook suiker, zout en vet. Ga dan liever voor producten als sojabonen, groenten, tempeh en eieren.”

