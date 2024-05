Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nooit eerder werd deelnemer tijdens Songfestival gediskwalificeerd, het gebeurde Joost Klein: ‘Favoriet naar huis’

Dat Joost Klein niet mag meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival is ook groot nieuws in het buitenland. Het Britse BBC schrijft dat „de artiest naar huis is gestuurd” en noemt de Nederlander een van de favorieten die de wedstrijd dit jaar had kunnen winnen. Het is nog nooit eerder gebeurd dat een deelnemer werd gediskwalificeerd tijdens het evenement.

De diskwalificatie is „breaking” bij Sky News. De Britse nieuwszender kopt een artikel hierover met „Songfestival schrapt Nederlandse inzending Joost Klein na controverse over ‘incident'”. Tegen Klein is een klacht bij de politie ingediend vanwege een bedreiging.

Joost Klein gediskwalificeerd van het Songfestival

„Er is heel veel aandacht voor want dit is ongezien”, reageert Gianni Paelinck, die voor de Belgische openbare omroep VRT het festival in Malmö volgt. „Ik vraag me ook af hoe het publiek hierop zal reageren.”

„ESC schmeißt Holland raus!”, kopt het Duitse dagblad Bild, oftewel „Eurovisiesongfestival gooit Nederland eruit!” Bild schrijft dat Joost „in Malmö werd beschouwd als een van de grote favorieten, zelfs als publiekslieveling. Maar vanmiddag besloot de European Broadcasting Union (EBU) dat de Nederlander eruit ligt”.

Hoe staat het ervoor met de uitzending en Nederlandse puntentelling? De finale van het Eurovisie Songfestival wordt vanavond uitgezonden op NPO1 zoals gepland. Dat heeft AVROTROS laten weten. „We krijgen meerdere vragen over of de uitzending wel doorgaat vanavond”, laat een woordvoerder van de omroep weten. „We gaan dat gewoon doen. EBU heeft AVROTROS erop gewezen dat wij volgens de reglementen van de EBU gewoon moeten uitzenden.” Een nadere toelichting geeft de omroep op dit moment niet. De volgorde van de optredens blijft tijdens de finale hetzelfde. Op plek 5, de plek van Joost Klein, is geen lied te horen. Ook vraagt de EBU mensen om niet op Klein te stemmen. Die stemmen gaan verloren, maar er worden wel kosten in rekening gebracht. De organisatie van de ‘Europapaparty’ in Leeuwarden liet eerder weten dat Nikkie de Jager ook zoals gepland de puntentelling namens Nederland zal doen vanuit Leeuwarden. De organisatie heeft Joost Klein uitgenodigd vanavond zijn nummer in Leeuwarden te komen zingen. De zanger heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd.

Europapa

De Italiaanse krant La Repubblica noemt de uitsluiting „jammer” en zoomt in op de boodschap achter het nummer Europapa, over een gezamenlijke Europese droom in tijden van verdeeldheid en het verlies van Kleins ouders op jonge leeftijd.

Op sociale media reageren mensen uit het team van Klein. Appie Mussa en Stuntkabouter, die samen met Klein zouden optreden in de finale, hebben via Instagram Stories met emoji’s gereageerd op de diskwalificatie. Ook de producer van het lied, Tantu Beats, reageert op een zelfde manier.

Uitgesloten en teruggetrokken inzendingen

Overigens werd nooit eerder in de 68-jarige geschiedenis van het Eurovisie Songfestival een kandidaat tijdens het evenement gediskwalificeerd. Eerder zijn wel inzendingen uitgesloten of gediskwalificeerd, maar dat was voordat de muzikale week van start ging.

Rusland werd vanaf 2022 uitgesloten vanwege de inval in Oekraïne. In 2010 werd Belarus gediskwalificeerd voor het eerder optreden met het nummer. Elf jaar later mocht het land niet meer meedoen, omdat het een politieke boodschap in het nummer had verwerkt. In 2009 gold hetzelfde voor Georgië, vanwege het uitdragen van een politieke boodschap.

Frankrijk trok zich wel eens terug na de start van het evenement. Dat was in 1974, vanwege het overlijden van president Georges Pompidou. De Franse inzending Dani had toen echter nog niet op het podium gestaan.

Vorige Volgende

Reacties