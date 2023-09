Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat zit er in energiedrankjes? En wat gebeurt er met je lijf als je het drinkt?

Een lange dag waarop je je moet concentreren? Een uitgebreide sportsessie? Of een autorit die wat uurtjes in beslag neemt? Allemaal redenen om naar een energiedrankje te grijpen, maar hoe (on)gezond zijn die drankjes? En wat gebeurt er met je lichaam als je ze drinkt?

Eerder schreef Metro over de inhoud van een colablikje en dit keer zijn de energiedrankjes aan de beurt. Voedingsdeskundige Sanne Mouha nam voor het Belgische HLN verschillende energiedrankjes onder de loep.

Korte energieboost door energiedrankjes

Om te beginnen benadrukt Mouha dat energiedrankjes niet hetzelfde zijn als sportdrankjes. Ze vertelt dat energiedrankjes vaak ingrediënten als taurine en glucuronolacton bevatten, aangevuld met extra vitaminen en plantenextracten. „Met als doel het energiemetabolisme te stimuleren. Ik vind het jammer om te zeggen, maar er is geen enkel – maar écht geen enkel – wetenschappelijk bewijs dat deze stoffen effectief vermoeidheid tegengaan.”

Voor wie zich wel eens aan een energiedrankje waagt, weet dat je toch daadwerkelijk een soort opkikker krijgt van zo’n drankje. „Het is het hoge cafeïnegehalte in een energiedrankje in combinatie met het vocht dat je energie bezorgt. Al is zo’n energieboost vaak van korte duur.” En nu komt het punt dat sommige mensen wellicht ook herkennen. „Zodra de energiepiek voorbij is, slaat de vermoeidheid dubbel zo hard toe.”

Cafeïne tegen vermoeidheid

Eet of drink je iets met cafeïne, dan neemt jouw lichaam de cafeïne heel snel op. „Bij de meeste mensen is 99 procent van de cafeïne na een halfuur tot twee uur opgenomen in het lichaam. Wat de effecten zijn en de intensiteit daarvan, zijn afhankelijk van persoon tot persoon en wordt genetisch bepaald.”

Cafeïne onderdrukt de neurotransmitters (signalen in de hersenen) die een vermoeid gevoel geven. Na een paar slokken van een energiedrankje voel je je energieker, scherper en je concentratieniveau stijgt. „Maar je lichaam bouwt na een tijd een tolerantie en gewenning op.” En dat zorgt volgens de voedingsdeskundige uiteindelijk voor sufheid of prikkelbaarheid als je het niet meer nuttigt. „Dat wil ook zeggen dat je er steeds méér van moet drinken om diezelfde voordelen te ervaren. Energiedrankjes zijn een pepmiddel, maar ze leiden je regelrecht naar de volgende dip.”

Koffie en cola

Een kop koffie bevat gemiddeld 60 mg cafeïne, bij een blikje cola is dat zo’n 33 mg. Een blikje energiedrank bevat 80 mg cafeïne. Er wordt aangeraden om maximaal 5 kopjes koffie per dag te drinken.

Energiedrankjes zijn veelal populair bij de jongere generatie. „Een meisje van 16 jaar neemt dagelijks het best niet meer dan 140 mg cafeïne in, wat overeenkomt met 400 ml energiedrank. Er mogen dan uiteraard geen andere cafeïnebronnen zoals cola, koffie of thee worden gedronken.”

Energiedrankjes en alcohol

Naast de cafeïne in energiedrankjes, zijn ook de zuren en suikers alom aanwezig. Wat dan weer een aanslag op je gebit is.

En dan nog een puntje. Sommige mensen mixen energiedrankjes met alcohol. En dat is volgens de voedingsdeskundige helemaal een gevaarlijke combinatie. „Cafeïne is een stimulerende stof, terwijl alcohol verdovend werkt. Wanneer deze twee worden gecombineerd – wat vaak gebeurt in het uitgaansleven – kunnen ze elkaar neutraliseren. Vaak realiseren gebruikers zich dit niet en blijven ze doorgaan met drinken, wat uiteindelijk zelfs kan leiden tot alcoholvergiftiging.”

Af en toe een blikje

„Af en toe een blikje ‘om erdoor te komen’ kan geen kwaad, maar het mag geen vervanging zijn van een ontbijt, van gezonde voeding of rust, en het is belangrijk om altijd naar het lichaam te luisteren. Het continu drinken van energiedrankjes is niet heilzaam”, concludeert Mouha.

