Let op! Oplichters gebruiken nieuwe truc bij parkeerautomaten

Pas maar goed op als je gaat parkeren en netjes het parkeergeld wil betalen bij de automaat. Oplichters hebben namelijk een nieuwe truc bedacht om mensen geld afhandig te maken. Op het gedeelte waar je normaal met je telefoon of pinpas betaalt, zijn stickers geplakt met een QR-code.

De politie in Amsterdam waarschuwt mensen via social media voor de nieuwe truc. Op meerdere parkeerautomaten zijn stickers geplakt met een QR-code. Als je deze scant lijkt het alsof je terecht komt op de website van Easypark. „Dit blijkt niet de site van Easypark te zijn, maar een oplichtingssite”, waarschuwen ze.

Sticker bij meerdere parkeerautomaten gezien

Ze werden ingeschakeld nadat een melder de sticker zag in de Servaes Noutsstraat. „De melder vertrouwt het niet en schakelt de politie in. De sticker blijkt op meerdere parkeerautomaten te zijn geplakt.”

De politie vraagt mensen om door te geven waar ze de stickers tegenkomen. Als je de code gescand hebt en je creditcardgegevens hebt achtergelaten, adviseren ze ook om contact op te nemen. Eveneens moet je je afschriften dan goed in de gaten houden. Het kan namelijk zijn dat de oplichters dan aankopen doen met jouw geld.



Opgelicht en een bekeuring

Wie via de code geld overmaakt, is niet alleen z’n geld kwijt. Hij of zij heeft ook niet betaald voor de betreffende parkeerplek. Dat kan ervoor zorgen dat je ook nog eens een bekeuring krijgt. In Amsterdam kost zo’n parkeerbon 76,70 euro. Duur grapje dus, al met al.

Er worden allerlei manieren bedacht om mensen op te lichten. Zo zijn er ook steeds meer nepwebshops in Nederland. Hoe je die herkent én wat je kunt doen als je bent opgelicht, legde Metro eerder al aan je uit. Daarnaast passen ook inbrekers allerlei verschillende trucs toe, bijvoorbeeld deze, waarmee ze je te slim af proberen te zijn.

