Opleiding verpleegkunde minder populair: dit verdien je in de verpleging

Een studie volgen tot verpleegkundige is minder populair geworden, op zowel het mbo als het hbo. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eén van de redenen dat jongeren een andere opleiding kiezen is het vaak tegenvallende salaris in de zorg.

De instroom van mbo-studenten verpleegkunde is met 20 procent gedaald in vergelijking met twee jaar geleden. Ook op het hbo is het minder populair, daar daalde het aantal studenten met 26 procent. Twee jaar geleden was er veel aandacht voor de krapte in de zorg, door de coronapandemie. Dat zorgde toen voor veel animo voor de studie.

Zorg hard nodig door vergrijzing

Aan het begin van het huidige studiejaar begonnen zo’n 9000 studenten aan de opleiding tot mbo-verpleegkundige. Bijna 7000 begonnen aan de opleiding tot hbo-verpleegkundige. Twee jaar daarvoor waren dit er nog 11.000 en 9000. Dat is een slecht teken, want goede zorg is hard nodig in ons land. We hebben immers te maken met vergrijzing.

Corine Latour is voorzitter van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde. Zij noemt het in het NOS Radio 1-journaal „een kleine ramp.” Volgens haar is er veel aandacht voor de minder leuke aspecten van het vak. „Het gaat over grote tekorten, lage salarissen en stakingen. Dat is niet positief voor de instroom van studenten.” Ook zijn potentiële verpleegkundigen bang voor een hoge werkdruk.

Daarnaast ziet ze ook dat studenten die de opleiding wel afronden, niet altijd in de zorg blijven. „De achterdeur staat vrij wijd open. Een groot deel van de afgestudeerden verlaat binnen twee jaar het vak alweer.”

Wat verdien je als verpleegkundige?

Maar wat verdien je dan in de zorg? We zetten een aantal salarissen op een rij, behorend bij een fulltime dienstverband. De bedragen zijn bruto. Een beginnend verpleegkundige met een mbo-diploma verdient gemiddeld tussen de 1840 en 1980 euro per maand. Heb je een hbo-diploma? Dan verdien je iets meer. Namelijk tussen de 2112 en 2868 euro per maand.

Een ambulanceverpleegkundige verdient tussen de 2445 en 3695 euro per maand. Het meeste verdien je als verpleegkundige op de ic of de spoedeisende hulp. Dat verdient tussen de 2335 euro en 3920 euro per maand. Maar ook een wijkverpleegkundige heeft minder te klagen, met tussen de 2293 en 3328 euro per maand aan salaris.

Wil je het echt maken in de zorg? Studeer dan door tot chirurg. Dan verdien je tussen de 5833 euro en 10.333 euro bruto per maand. Als vrouw heb je wel een voordeel als je in de zorg werkt, mannen hebben een extra nadeel. Hoe dat zit, legden we je al eerder uit.

