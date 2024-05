Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stewardess onthult alfabet-hack om bloedpropjes tijdens lange vluchten te voorkomen

Op vakantie gaan naar een verre bestemming is een heerlijk vooruitzicht. Maar zo’n langeafstandsvlucht kan ook de nodige gevolgen voor de gezondheid hebben. Dus, wat kun je doen om zo goed mogelijk voor je gezondheid te zorgen en bloedpropjes te voorkomen? Een stewardess deelt een simpele hack die je niet meer vergeet.

De druk in het vliegtuig en het lange zitten kan het risico op het ontwikkelen van trombose verhogen. Vooral tijdens vluchten die langer dan vier uur duren.

Bloedpropjes tijdens vlucht

Overweeg dus deze ‘alfabet-hack’ in te zetten om bloedpropjes tijdens de reis te voorkomen. „Denk aan de alfabet-oefening”, aldus stewardess Cici op TikTok. „Teken elke letter met je voet om de bloedsomloop te bevorderen.” Voor het beste ‘resultaat’ zou je dit volgens de stewardess elk uur moeten doen.

Wat je hiernaast ook kunt doen, tipt ze, is om compressiekousen te dragen tijdens de reis. „Die helpen de bloedstroom op peil te houden.” Tot slot is het belangrijk om, indien mogelijk, elk uur op te staan en rond te lopen. Dit helpt om je beenspieren te activeren, waardoor het bloed vrijer kan stromen.

Activiteit

„Het combineren van deze technieken verbetert niet alleen je comfort, maar verlaagt ook aanzienlijk het risico op het ontstaan van bloedpropjes tijdens langere perioden van inactiviteit.”

Als je in tegenstelling tot zo’n lange zit, iets actievers wilt doen, dan zijn deze landen volgens Metro de beste optie voor een activiteit-rijke vakantie. Vooral in Frankrijk zijn verschillende regio’s perfect voor een actieve vakantie. Nog een tip voor je vliegreis spotte Metro eerder: stop kleding in een kussen om niet te betalen voor bagage.

