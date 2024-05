Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vliegtuigfabrikant Boeing weer onder vuur: wat is er aan de hand?

Als je regelmatig vliegt, is de kans groot dat je een Boeing van de binnenkant hebt kunnen bekijken. Vliegrampen zijn zeldzaam, maar hebben een dusdanig grote impact, dat het voor veel mensen een grote angst is. Vliegtuigfabrikant Boeing ligt op ‘t moment weer onder vuur, nadat er al mankementen aan het licht kwamen.

In januari besloot de VS Boeings links te laten liggen, nadat er een gapend gat ontstond in een Boeing 737 Max (tijdens het vliegen). Toen Boeing andere toestellen onderzocht op mankementen, vonden ze die ook: allerlei losse schroeven in deurpanelen van hetzelfde type Boeing. Waarom Europa wel bleef vliegen met de toestellen, terwijl de VS dat verbood, legden we je eerder al uit.

Boeing opnieuw onder vuur, door overslaan controles

Nadat meerdere mankementen waren vastgesteld, gaf de topman van Boeing toe dat er inderdaad fouten waren gemaakt bij de productie. Eind april kwam er weer een fout aan het licht: tijdens een vlucht van Delta Air Lines viel de glijbaan die dient als nooduitgang, naar beneden.

Nu is er een onderzoek ingesteld naar het bedrijf door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Boeing is er namelijk achter gekomen dat een aantal van zijn werknemers bepaalde controles voor de 787 Dreamliner hadden overgeslagen.

Volgens de vliegtuigfabrikant hebben werknemers een deel van de controles op de verbinding tussen de romp en vleugels niet gedaan, maar wel geregistreerd als uitgevoerd. Het bedrijf zegt echter dat er geen vliegtuigen aan de grond hoeven te worden gehouden, omdat het geen urgent veiligheidsprobleem is.

Een medewerker van het bedrijf kreeg door dat andere werknemers hun werk niet goed uitvoerden – of in ieder geval deels níet uitvoerden – en lichtte het management in. De FAA is onmiddellijk daarna ingelicht. De toezichthouder gaat nu uitzoeken welke inspecties er allemaal niet zijn uitgevoerd en in hoeverre testresultaten zijn vervalst.

