Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Joost Klein is na incident gediskwalificeerd van finale Songfestival, AVROTROS is ‘geschokt’

Sinds gisteren is er een hoop heisa rond de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival, Joost Klein. Na een aanklacht tegen de Europapa-artiest wegens vermeende bedreiging, is nu de kogel door de kerk. Joost Klein doet niet meer mee aan de finale van het Eurovisie Songfestival.

De Nederlandse inzending is door organisator European Broadcasting Union (EBU) gediskwalificeerd. Dat heeft het EBU bekendgemaakt. AVROTROS noemt de diskwalificatie van Joost Klein voor de finale van het Eurovisie Songfestival „disproportioneel” en „is geschokt”.

„We betreuren het enorm en komen er later inhoudelijk op terug”, aldus de omroep.

Aanklacht ingediend tegen Joost Klein

De reden voor de diskwalificatie is het onderzoek dat de politie heeft gedaan naar een incident met een vrouwelijke medewerker van het songfestival, zegt EBU. De vrouw heeft een aanklacht ingediend. „Het zou nu niet gepast zijn om Joost mee te laten doen”, aldus EBU.

Het incident zou zich donderdagavond hebben voorgedaan in de Malmö Arena. De indiener van de klacht is een medewerker van het Eurovisie Songfestival. Op X laat Songfestival-commentator Cornald Maas weten boos te zijn. In een bericht schrijft hij dat het incident „nauwelijks iets voorstelt”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En nog iets: incident Joost heeft helemaal niets met Israël of Israëlische delegatie te maken. Incident stelt nauwelijks iets voor. Daarover later meer. Het is oa de ‘hel’ voor verbinder Joost Klein & zijn team. Verdere woordvoering via @AVROTROS — Cornald Maas (@cornaldm) May 11, 2024

De politie heeft Klein, de indiener van de klacht en een aantal getuigen gehoord. Het onderzoek is vandaag doorverwezen naar het Openbaar Ministerie. Dat gaat zich nu buigen over de zaak. Volgens een woordvoerder van de politie kan dit onderzoek „weken gaan duren”.

'Europaparty' in Leeuwarden, waar Nederlandse puntentelling plaatsvindt, gaat hoe dan ook door Het evenement dat vanavond in Leeuwarden wordt gehouden rond de finale van het Eurovisie Songfestival gaat hoe dan ook door, ook als Joost Klein gediskwalificeerd wordt. Dit laat de organisator van het evenement weten. Op de zogenoemde ‘Europaparty’ op het plein Oldehoofsterkerkhof wordt de finale live uitgezonden en treden vrienden van Joost Klein op. Ook laat Nikkie de Jager vanaf daar de puntentelling namens Nederland weten. „Er is geen reden om het af te blazen”, aldus de organisator. „Het allermooiste zou zijn als Joost wel gewoon op het podium staat vanavond, maar we maken er hoe dan ook een mooi feest van”, werd eerder gezegd.

Video van optreden halve finale getoond

De EBU, die het songfestival organiseert, liet weten onderzoek te doen naar het „incident”. Klein was gisteren afwezig bij de generale repetitie voor de finale, en mocht ‘s avonds niet meedoen aan de vakjuryshow, waar een deel van de jurypunten werden uitgedeeld. In plaats daarvan werd een video van zijn optreden van de halve finale van donderdag getoond.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

NPO-baas in Malmö voor Songfestival

NPO-baas Frederieke Leeflang is in Malmö. Haar bezoek was al gepland voordat de affaire rond Klein zich aandiende. Zij heeft deze ochtend spoedoverleg met EBU en AVROTROS gehad. Er werd niet gezegd wat exact de inzet van het gesprek was. Ook veel andere songfestivaldelegaties wilden vanochtend niet reageren op het nieuws rondom Joost Klein.

Vorige Volgende

Reacties