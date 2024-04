Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook een manier om niet te betalen voor koffer in vliegtuig: stop kleding in een kussen

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen vragen, los van het vliegticket zelf, geld voor meegebrachte handbagage aan reizigers. En dat kan al snel oplopen tot tientallen euro’s per vlucht. Daarom zoeken sommige vliegreizigers naar handige manieren om de nieuwe regeltjes te omzeilen. Eén van die manieren gaat nu viraal. Wat je nodig hebt? Een kussen met een rits, kleding en een pokerface.

Jaren geleden begonnen easyJet en Ryanair al met het rekenen van extra kosten voor een rolkoffer of reistas in de cabine. En eerder dit jaar maakte Transavia bekend ook om te zijn en geld te vragen voor handbagage.

Voortaan mogen reizigers alleen nog kosteloos tassen of andere bagagestukken meenemen als die onder de stoel passen. Grotere stukken handbagage, tot een maximaal gewicht van 10 kilo, mogen voor minstens 10 euro per enkele reis mee in de cabine. De nieuwe regeling is vanaf 3 april ingegaan.

Een handige ‘extra bagage reishack’

Tja, dan heb je al veel geld uitgegeven aan een vliegticket en hotel, en dan moet je óók nog betalen voor je bagage. Voor wie dat niet ziet zitten, deelde de bekende sociale mediapagina UNILAD een ‘extra bagage reishack’.

De video is 4 april – precies één dag na ingang van de Transavia-bagageregels – online gezet en heeft inmiddels 7 miljoen kijkers getrokken. „Dit is geniaal”, is er door de beheerders van de pagina bij de video geschreven.

Extra luggage travel hack This is genius 👏 👏 Posted by UNILAD Entertainment on Wednesday, April 3, 2024

Wat je moet doen om de bagagekosten te omzeilen? Een kussen kopen met een ritssluiting en die volproppen met kleding. Terwijl het lijkt alsof je dat kussen alleen gebruikt om lekker een dutje te doen in het vliegtuig, gebruik je ‘m eigenlijk óók als extra reistas. Want er kan veel in, zo blijkt aan het einde van de video.

Kleding in kussen stoppen: manier om kofferkosten vliegtuig te omzeilen?

Niet iedereen lijkt overigens overtuigd van de reishack. Sommigen wijzen op de security op de luchthaven. Die heeft natuurlijk al snel door waar je het kussen voor gebruikt. Anderen zeggen in een reactie daarop dat het de security helemaal niet uitmaakt wat je in het kussen stopt, als het maar geen gevaarlijke spullen zijn. Je bent namelijk al ingecheckt.

„Wat je hier ziet is precies de reden waarom luchtvaartmaatschappijen de bagageregels verscherpen”, verzucht iemand, die niet blij is met de ‘reistip’. „Southwest Airlines ziet kussens en dekentjes nu ook al als een persoonlijk item.”

Anderen willen juist weten waar je het kussen kan bestellen, zodat ze het zelf kunnen proberen. „Airlines kunnen je vragen of het kussen in je koffer past. Lukt dat niet, dan moet je alsnog betalen”, zegt iemand.

