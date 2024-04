Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zin in een actieve vakantie? Deze landen zijn je beste optie

Voor veel mensen betekent vakantie even lekker niks doen. Lekker op het strand luieren, misschien een wandelingetje over de boulevard, maar je vooral niet te druk maken. Hoe anders is dat voor liefhebbers van een actieve vakantie. We sommen de plekken voor je op waar je ultiem op zoek kunt gaan naar een adrenalineboost.

Heb je het niet zo breed of wil je gewoon lekker in Nederland blijven? Geen probleem, ook in eigen land kun je ultiem aan je trekken komen qua spannende activiteiten. (En nee, bootje varen in Giethoorn hoort daar níet bij).

Tips voor een actieve vakantie

Tuurlijk, je kunt elke vakantie, waar dan ook, zelf actief maken. Lange hikes, een berg beklimmen, snorkelen of duiken: noem het op. Maar het is wel fijn als de omgeving het makkelijk maakt activiteiten te ondernemen óf als er voldoende opties zijn voor een adrenalineboost. Vakantieplatform Holidu zocht uit waar je het beste heen kunt gaan. Hier moet je zijn:

Occitanie, Frankrijk

Zin om te raften, skydiven, ziplinen of kajakken? Als dat jouw idee van een perfecte vakantie is, zit je in Occitanie helemaal goed. Daarnaast geniet je hier ook van schilderachtige landschappen en is er veel cultuur.

Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk

In dit Franse plaatje kun je zowel winter- als zomersporten beoefenen, dus welke tijd van het jaar je ook gaat: je activiteiten-bingokaart komt sowieso vol. Denk aan skiën, 4×4-tochten en mountainbiken. Je bent omring door berglandschappen, dus een flinke hike is zeker ook geen slecht idee.

Nouvelle-Aquitaine, Frankrijk

Meer een waterratje? Dan is Nouvelle-Aquitaine de plek voor jou. Je kunt hier kajakken en raften op verschillende niveaus, je hoeft echt geen pro te zijn. Ook kun je gaan canyonen, waar je de adembenemende natuur op een heel andere manier beleeft. Je hoeft hier geen saaie dag mee te maken.

Madeira, Portugal

Dit Portugese eiland staat bekend om de prachtige natuurlijke landschappen, maar is ook ideaal voor een actieve vakantie. Kajak-, fiets- of 4×4-tochten: je vindt het er allemaal. Dankzij het ruige terrein en prachtige uitzichten belooft het geen saai ritje te worden.

South West, Verenigd Koninkrijk

Vooral voor kajakkers is South West een goede optie voor een actieve vakantie. En helemaal als je houdt van de kust en rivieren, waar je door prachtige natuur glijdt. In het VK zijn de temperaturen ook vaak iets lager dan in Frankrijk of Portugal, dus als je niet zo goed tegen hitte kunt, is dit ook een prima bestemming.

Nog meer opties voor een actieve vakantie

Hierboven was de top vijf van bestemmingen voor een actieve vakantie, maar daar houdt het niet bij op. Deze landen maken de top tien compleet:

Canarische Eilanden, Spanje

Sicilië, Italië

Algarve, Portugal

Andalusië, Spanje

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankrijk

Activiteiten in eigen land

Geen zin om het land uit te gaan? Dan vind je ook in Nederland genoeg activiteiten en dan vooral in Noord-Holland. In deze provincie vind je 39 spannende activiteiten, zoals kajakken door kanalen en rivieren, skydiven en mountainbiken door de duinen.

Zuid-Holland scoort met 26 activiteiten echter ook prima, daar vind je vooral wateractiviteiten. Wil je ziplinen? Dan moet je naar Noord-Brabant afreizen.

