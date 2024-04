Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Word je soms met hoofdpijn wakker? Dat kan hierdoor komen

Heb je – denk je – een goede nacht slaap achter de rust, word je met een bonkend hoofd wakker. Misschien heb je ook wel een kurkdroge mond of juist erge spierpijn. Je voelde je niet per se ziek toen je ging slapen, dus waarom word je met hoofdpijn wakker?

We zetten wat info en oorzaken op een rij.

Wakker worden met hoofdpijn

Slaap is een van de (zo niet dé) belangrijkste pilaar van onze gezondheid. Slaap je niet goed, dan gaan er andere dingen veelal ook ‘mis’. Je eet ongezonder, beweegt minder, hebt minder behoefte aan sociale contacten en voelt je volgens onderzoek een stuk ouder. Een volwassene heeft zo’n zeven tot negen uur slaap nodig per nacht, het liefst word je elke dag wakker en ga je naar bed rond dezelfde tijden. Weet je niet goed wat jouw ‘ideale bedtijd’ is? Er is een handige manier om daar achter te komen.

Hieronder sommen we enkele oorzaken op die kunnen verklaren waarom jij wakker wordt met hoofdpijn.

Slaaphouding

Je weet misschien al dat je door een verkeerde slaaphouding pijn in je nek of rug kunt krijgen, en dat kan op zijn beurt weer leiden tot hoofdpijn. Bij de foetushouding, met je armen boven je hoofd slapen en op je buik slapen, heb je kans op hoofdpijn als je opstaat.

Te veel of te weinig slaap

Misschien heb je in het weekend weleens gemerkt, als je heerlijk hebt uitgeslapen, dat je wakker wordt met hoofdpijn. Dat komt omdat als je té veel slaapt, de aanmaak van het hormoon serotonine vermindert. Dat hormoon zorgt onder andere voor bloedtoevoer naar de hersenen en als dat afneemt, kan dat hoofdpijn veroorzaken.

Te weinig slaap zorgt echter óók in sommige gevallen voor hoofdpijn. In dat geval heb je waarschijnlijk te maken met spanningshoofdpijn, veroorzaakt door stress en vermoeidheid. In dit artikel somden we al eerder de verschillende soorten hoofdpijn op die je kunt hebben.

Vochttekort

Als je slaapt, verlies je een hoop vocht, ook als je niet klam van het zweet wakker wordt. Het kan zijn dat je te veel vocht verliest en daardoor wakker wordt met hoofdpijn.

Kater

Open deur, maar we trappen ‘m toch graag in. Een paar drankjes voordat je gaat slapen, verstoort je nachtrust. Het kan soms lijken alsof je door alcohol sneller in slaap valt, maar je slaapkwaliteit is over het algemeen slechter. Daarnaast droogt alcohol je uit, dus een paar glazen water drinken voordat je naar bed gaat na een avond doorzakken, is altijd een goed idee.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

Vorige Volgende

Reacties