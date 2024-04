Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers zeggen allemaal hetzelfde over terugkeer Even Tot Hier op tv

Kijkers zijn maar wat blij met de terugkeer van de satirische en muzikale zaterdagavondshow Even Tot Hier. Gisteravond begon alweer het elfde seizoen van de show van cabaretiers Jeroen Woe, Niels van der Laan en natuurlijk pianist Miguel Wiels, die in deze aflevering een grotere rol kreeg. „Diepe, diepe buiging: messcherp, loepzuiver, raak en zo hilarisch! Ongekend hoog niveau!“

Op een geheel eigen wijze maakten het trio ook gisteravond weer een razendsnelle samenvatting van de week. Van Ajax, mogelijke Russische omkoping van een Nederlands politicus, een simpel liedje over de formatie en problemen met medicijntekort, van alles kwam voorbij.

Even Tot Hier over ellende bij Ajax en omgekochte politicus

Natuurlijk kon de ellende bij Ajax niet ontbreken. Trainers die elke zoveel maanden weer moeten vertrekken, uit iedere competitie geknikkerd en een nieuwe directeur die na twee weken alweer wordt geschorst.

Het zorgde ervoor dat Jeroen Woe en Niels van der Laan er een liedje over schreven. Lucky Ajax? Die was overleden, terwijl een grafkist door spelers van Ajax werd weggedragen uit de studio.

Even later stond de vraag centraal: wie was toch omgekocht door Poetin? De Rotterdamse r&b-band Re-Play kwam langs om op hun eigen zwoele wijze te zingen over deze politieke mol. „Kijk om je heen, we zijn niet alleen, er is er een, die als Russische spion bij ons infiltreren kon”, zongen ze.

Grotere rol voor pianist Miguel Wiels

Ook Miguel Wiels kreeg een grote rol tijdens deze aflevering, waarin de problemen rond medicijntekorten werden aangekaart. Niet iedereen krijgt namelijk de nodige medicatie (op tijd) binnen en die problemen worden alleen maar groter, vooral voor astmapatiënten.

Er is vooral een groot tekort aan puffers met ontstekingsremmers. Die gaan de kleine ontstekingen in je longen tegen en wordt gebruikt door tienduizenden kinderen met astma, maar lang niet iedereen kan er dus op rekenen.

Opvallend: in bijvoorbeeld België hebben ze géén tekort aan dit medicijn. Dat komt omdat de Belgen meer willen betalen dan wij. En als er niet genoeg van zijn, gaan leveranciers liever eerst langs landen die meer willen betalen. En dan komt Nederland als laatste aan de beurt, als er nog maar weinig meer van over is.

Even Tot Hier komt met oplossing voor medicijntekorten astmapatiënten

Onder meer vader Michaël en moeder Kelly vertelden in de uitzending over de problemen. „Online worden puffers aangeboden voor 190 euro, in de apotheek kosten ze 3 euro”, vertelde Kelly. Michaël zegt dat zijn dochter meerdere keren in het ziekenhuis is beland vanwege het tekort.

Maar natuurlijk heeft Even Tot Hier een oplossing gevonden: met je Nederlandse recept van de huisarts in België je medicatie halen. Dat kan gewoon. Dus stuurden Jeroen Woe en Niels van der Laan hun pianist Miguel de deur uit om met de ‘Luchtwegenwacht’ Belgische apotheken af te gaan.

Hij haalt de puffers op voor de kinderen George, Yeslin en Robin én bezorgt ze bij ze thuis. Ook is er een Facebookpagina opgezet, waar mensen die nog ongebruikte puffers hebben liggen zich kunnen melden.

Bekijk hieronder de tocht van Miguel Wiels en zijn Luchtwegenwacht.

Kijkers blij met terugkeer tv-show: ‘Beste programma’

Kijkers zijn maar wat blij met de terugkeer van het tv-programma. „Het beste programma van de Nederlandse tv is eindelijk weer terug”, zegt iemand. Veel mensen vonden het weer een ‘steengoede’ aflevering van ‘hoog niveau’.

„Ik sta toch elke keer weer zo versteld van hoe goed dit programma in elkaar zit. De creativiteit, de running gags, de bruggetjes tussen de onderwerpen, de muzikaliteit, de liefde in het eindstuk… Alles is fantastisch”, zegt een kijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#eventothier Love you helden. Complimenten speciaal voor Miguel en de Belgische apothekers. ❤️❤️ — DDD (@Clubfasteddie) April 6, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het beste programma van de Nederlandse tv is eindelijk weer terug 🥳 #eventothier — RB de Graaf (@RBdeGraaf) April 6, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Diepe, diepe buiging- messcherp- loepzuiver – raak en zo hilarisch! Ongekend hoog niveau! 👏👏👏👏👏 #eventothier — Ellen van Dorssen 🕊️ (@EDorssen) April 6, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik sta toch elke keer weer ZO versteld van hoe goed dit programma in elkaar zit. De creativiteit, de running gags, de bruggetjes tussen de onderwerpen, de muzikaliteit, de liefde in het eindstuk… Alles is fantastisch. ❤️ #eventothier — 🌷🌺🌷 (@SICKPRETTYMlND) April 6, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#eventothier teruggezien. Direct alweer steengoed. Erg moeten lachen om 't #Ajax-lied en Caroline van der Plas met haar tractor op 't Sint-Pieterplein.

Maar 't slot ontroert: Belgische medicatie voor Nederlandse patiënten met luchtwegklachten. Wat 'n mooie vorm van solidariteit! pic.twitter.com/6NpxP31kqh — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇮🇱 (@marcelbar8) April 6, 2024

Kijk de aflevering van Even Tot Hier hier terug.

Reacties