Dit doen twee nachten slechte slaap met je, volgens onderzoek

Dat je je na twee nachten slecht slapen niet opperbest voelt, daar zal iedereen over het eens zijn. Maar hoe groot de psychologische gevolgen van twee gebroken nachten echt zijn, blijkt uit een nieuw Zweeds onderzoek: je voelt je jaren ouder.

Eerder zei een expert al dat „slecht slapen de moeder van alle gezondheidsproblemen” is. Volgens dit onderzoek, waar The Guardian vandaag over schrijft, is goed slapen een sleutelfactor om te voorkomen dat je je ouder voelt dan je daadwerkelijk bent.

Onderzoek naar gevolgen van twee nachten slechte slaap

De onderzoekers voerden twee onderzoeken uit. In het eerste deel beantwoordden 429 mensen tussen 18 en 70 jaar vragen over hoe oud ze zich voelden en hoeveel nachten ze de afgelopen maand eventueel slecht hadden geslapen. In het tweede deel ondervroegen de onderzoekers 186 mensen van 18 tot 46 jaar over hoe oud ze zich voelden na twee nachten waarin ze negen uur sliepen.

De Zweedse onderzoekers ontdekten dat je je gemiddeld 4,44 jaar ouder voelt als je twee nachten op rij minder dan vier uur tukt. Sommige deelnemers zeiden zelfs dat ze zich tientallen jaren ouder voelden. „Slaap heeft een grote invloed op hoe oud je je voelt en het is niet alleen je slaappatroon op de lange termijn. Ook als je maar twee nachten minder slaapt, heeft dat een reële impact op hoe je je voelt”, zei hoofdonderzoeker Leonie Balter.

Je ouder voelen door beroerd slapen, creëert volgens de onderzoekers bovendien een sneeuwbaleffect: je eet ongezonder, beweegt minder en je hebt minder zin in sociaal contact en nieuwe ervaringen.

Het effect van een goede nacht

Wie juist lang slaapt, voelt zich doorgaans jonger. De deelnemers aan het onderzoek die negen uur sliepen, zeiden zich gemiddeld drie maanden jonger te voelen dan hun werkelijke leeftijd. Dat is nog een minimaal verschil, maar met een maand ongestoord slapen is het effect pas echt groot: mensen voelden zich dan gemiddeld zes jaar jonger dan hun werkelijke leeftijd.

