Slechte nachtrust door hooikoorts? Deze tips kunnen de slaap verbeteren

Veel moeten niezen, tranende ogen en een verstopte neus hebben zijn bekende symptomen van hooikoorts. En dat kan best voor slechte nachten zorgen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je, ondanks de hooikoorts, toch goed kunt slapen?

Uit onderzoek blijkt dat 57 procent van de volwassenen in het Verenigd Koninkrijk die last hebben van hooikoorts, slaapproblemen hebben.

Last van slecht slapen door hooikoorts

„Overdag leidt dit tot vermoeidheid, prikkelbaarheid en verminderde productiviteit”, vertelt slaapdeskundige Sammy Margo aan Metro UK. Gelukkig zijn er een aantal aanpassingen die gedaan kunnen worden om voor een betere nachtrust te zorgen tijdens het hooikoortsseizoen.

Neem een warme douche voor je naar bed gaat

„De stoom van een warme douche kan verstopte neuzen helpen verlichten door slijm los te maken en ontstekingen in de neusholtes te verlichten”, zegt Margo.

Het nemen van een warme douche voor het slapen gaan kan ook helpen om ontspanning en een gevoel van rust te bevorderen, en om je lichaamstemperatuur op peil te houden.

Slaap met een sok gevuld met rijst

Dit klinkt als een vreemd advies, maar het leggen van een warme, met rijst gevulde sok op je voorhoofd kan helpen om de druk op je voorhoofdsholte te verlichten. „Vul een schone sok met ongekookte rijst, doe hem 30 seconden in de magnetron en leg hem op je voorhoofd of over je ogen”, adviseert Margo.

De warmte kan het ongemak van de symptomen verlichten, terwijl de druk van het gewicht van de sok hoofdpijn veroorzaakt door hooikoorts kan verlichten. Als je ervoor zorgt dat het niet te warm is, is slapen met een sok gevuld met rijst een eenvoudige en effectieve methode die kan helpen om de druk op je voorhoofd te verlichten.

Drink kruidenthee

Kamille-, pepermunt- en lavendelthee helpen om te ontspannen, zodat in slaap vallen gemakkelijker is. „Daarnaast”, zegt Margo tegen Metro UK, „kunnen sommige kruiden zoals brandnetelblad helpen om niezen en jeuk te verlichten.”

Spoel met een neusdouche

Je holtes spoelen met een zoutoplossing met behulp van een neusdouche kan helpen om pollen en andere allergenen uit je neusholtes te verwijderen. Het beste is het om dit te doen voor het slapen gaan.

Margo voegt eraan toe: „Een zoutoplossing is een natuurlijke en zachte manier om de neusholtes te reinigen en kan helpen de symptomen te verlichten zonder bijwerkingen te veroorzaken.”

Gebruik anti-allergie beddengoed

Ook kan het een goed idee zijn om anti-allergie beddengoed te kopen. „De aanschaf van anti-allergie beddengoed kan een goede investering zijn voor hooikoortspatiënten, omdat het ontworpen is om allergenen zoals pollen en huisstofmijt op afstand te houden”, aldus Margo.

