Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stomen bij verkoudheid: helpt het of is het onzin?

Het lijkt alsof je héle hoofd vol zit met snot, je hoest je een ongeluk en je lijkt de hoofdsponsor van een zakdoekjes-fabrikant: je bent verkouden. Het is logisch dat je daar zo snel mogelijk vanaf wil, of in ieder geval wat verlichting wil. Helpt het om te stomen bij een verkoudheid, of is dat eigenlijk onzin?

Eerder vertelden we je al welke soorten hoest je kunt hebben en dat keelsnoepjes zoals Strepsils er in ieder geval níet voor zorgen dat je sneller herstelt.

Stomen bij verkoudheid

Als je verkouden bent, zijn de slijmvliezen in je neus en keel ontstoken, door een virus. Je hoeft geen medicijnen te nemen, al kan paracetamol en eventueel een neusspray helpen, lezen we op Thuisarts. Maar één van de meest vervelende dingen als je verkouden bent, is misschien wel het gevoel dat je hoofd vol met watten (snot dus) zit.

Door te stomen gaat je verkoudheid niet sneller voorbij, maar je klachten kunnen (soms tijdelijk) wel minder worden. Thuisarts raadt aan om, als je wil stomen, dat zo’n drie keer per dag een kwartier te doen. Dat kan bijvoorbeeld door de warme kraan in de badkamer aan te zetten en de stoom in te ademen, maar als je dat een kwartier lang doet, loopt je waterrekening flink op…

Een beter idee is om een kom te vullen met warm water en daarboven te hangen met een handdoek over je hoofd heen. Zo vervliegt de stoom minder snel en kun je het beter inademen. Let wel op: gebruik hiervoor nooit kokend water, dat is te heet. Wees sowieso voorzichtig met de hitte van het water en probeer eerst even of de temperatuur aangenaam is. Te hete stoom kan in erge gevallen voor brandwonden op de huid zorgen.

En hoewel het kan lijken alsof menthol of eucalyptus in het water doen, je symptomen nóg meer verlicht, is dat niet zo. Dat laat je dus beter achterwege. Daarbij is het niet slim om kinderen te laten stomen bij verkoudheid, zij lopen een groter risico op verbranding. Kortom: het is zeker geen onzin om te stomen bij een verkoudheid, maar doe dat wel voorzichtig.

Vorige Volgende

Reacties