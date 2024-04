Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zomerachtige temperaturen: eerste officiële warme dag van het jaar is een feit!

Na heel wat voorzichtige zonnestralen die werden afgewisseld met regen en wolken, is er nu dan écht de eerste officiële warme dag van het jaar! Al is het wel enigszins aan de vroege kant, meldt Weeronline.

Op het hoofdweerstation in De Bilt werd het vandaag iets na het middaguur 20,1 graden. Een goed moment om wellicht in de tuin te werken.

Eerste officiële warme dag van 2024

Gemiddeld is het op 13 april pas 20 graden of meer in De Bilt. Elders in het land is het nog warmer. In Eindhoven is het 21,6 graden en in Enschede 22,4 graden.

Er is sprake van een lokale warme dag als het ergens in Nederland 20 graden of warmer is, terwijl we pas spreken van een officiële warme dag als het in De Bilt zo warm wordt.

Steeds vroeger in het jaar

De eerste officiële warme dag komt steeds vroeger in het jaar, meldt Weeronline. In de periode van 1994 tot en met 2023 viel deze dag gemiddeld op 13 april, van 1981 tot en met 2010 was dit nog 18 april. Vorig jaar bleef het lang fris: pas op 4 mei steeg het kwik in De Bilt boven de 20 graden.

Daarnaast komen er ieder jaar steeds meer warme dagen voor. Gemiddeld vanaf 1994 tot en met vorig jaar telde De Bilt 96 warme dagen in een jaar. Van 1981 tot en met 2010 waren dit er 85. Deze eeuw telde het jaar 2018 de meeste warme dagen in De Bilt, namelijk 132.

Minder warm en kans op buien

Maar neem het nog maar even van, schreef Metro eerder deze week. Morgen zakt de temperatuur namelijk weer. Het wordt iets minder warm en de kans op buien neemt toe.

