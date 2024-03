Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slapen met de gordijnen open? Dit is waarom je dat beter niet kunt doen

Er is veel te zeggen over slaap en je kunt er ook van alles aan doen om je nachtrust te verbeteren. Slaap je bijvoorbeeld in een lichte kamer of met de gordijnen open? Een nieuw onderzoek toont aan dat het slechte gevolgen heeft voor de gezondheid.

Volgens onderzoekers kan het openlaten van de gordijnen tijdens het slapen het risico op een beroerte met een aanzienlijk percentage verhogen, omdat lichtvervuiling de kwaliteit van de rust belemmert en organen kan belasten.

Invloed van licht op slaap

Wetenschappers analyseerden gegevens van bijna dertig duizend mensen om de impact van de verstoring van het natuurlijke slaap-waakritme te onderzoeken, en het lijkt erop dat er een duidelijk verband is, meldt Metro UK.

Dr. Jain-Bing Wang, die betrokken was bij het onderzoek, zei: „Ons onderzoek suggereert dat hogere niveaus van blootstelling aan kunstlicht ‘s nachts een risicofactor kunnen zijn voor cerebrovasculaire aandoeningen.” Het risico op een beroerte steeg volgens het onderzoek met 43 procent.

Blootstelling verminderen

Daarom wordt er geadviseerd, vooral voor mensen die in stedelijke gebieden wonen, om te overwegen die blootstelling te verminderen.

Voor het onderzoek volgden wetenschappers zes jaar lang mensen uit dezelfde stad zonder voorgeschiedenis van cerebrovasculaire aandoeningen. Van hen kregen er 900 een beroerte binnen de onderzoeksperiode.

Zo donker mogelijke kamer

Vervolgens werden satellietbeelden gebruikt om de lichtvervuiling in te schatten waaraan elke patiënt ‘s nachts werd blootgesteld om te zien of dit bijdroeg aan hun gezondheidsproblemen. Het is volgens de onderzoekers namelijk belangrijk om ook rekening te houden met omgevingsfactoren om „de wereldwijde last van hart- en vaatziekten te verminderen”.

Om je slaapomstandigheden te verbeteren voor optimale rust, moet je je kamer zo donker mogelijk maken of een slaapmasker dragen. „Duisternis is essentieel voor de slaap”, vertelt dokter Neil Stanley aan Metro UK. „Zelfs kleine hoeveelheden licht kunnen de slaap verstoren.”

Tips voor betere slaap

Hij raadt ook aan om ervoor te zorgen dat je kamer de juiste temperatuur heeft en dat je het niet te warm moet hebben onder de dekens. „Je lichaam moet ‘s nachts namelijk warmte kwijt, dus het te warm hebben kan je slaap verstoren.”

Meer weten over slaap en wat je kunt doen om slaap te bevorderen? Metro deelde onlangs bijvoorbeeld wat voeding met je slaap kunt doen, hoe je de oorzaak van gebroken nachten kunt vinden en hoe je na ‘s nachts wakker worden weer in slaap kunt vallen.

