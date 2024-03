Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit om Jan Jaap van der Wal die in lingerie truck van Peter Pannekoek wast

Jan Jaap van der Wal is zijn belofte nagekomen en heeft gisteravond gehuld in lingerie de truck van zijn Dit Was Het Nieuws-collega Peter Pannekoek gewassen. De komiek had vorige week een weddenschap gesloten in het satirische spelprogramma.

Van der Wal had beloofd de auto van Pannekoek te wassen als hij 60.000 volgers op Instagram zou aantikken. Op het moment dat hij de belofte deed, had hij nog 45.000 volgers. „Peter heeft toch een klein autootje”, zei de komiek. Gisteren zei hij dat zijn Instagrampagina inmiddels door 72.000 mensen wordt gevolgd.

Jan Jaap van der Wal wast truck van Peter Pannenkoek

„Ongelofelijk, maar het punt is bevestigd aangaande Famke Louise: sex sells”, zegt Van der Wal. Hij verwees hiermee naar de uitzending van vorige week, waarin het ging over influencers als Famke Louise die steeds gekkere dingen moeten doen om meer clicks te genereren. „Die gaat dan halfnaakt een auto wassen en daar zijn dan weer mensen boos over. Ik snap haar wel. Alles is geoorloofd voor clicks en views. Daarom wil ik haar ook bijstaan”, zei hij.

In een filmpje is vervolgens te zien hoe Pannekoek niet met zijn auto, maar in een grote truck komt aanrijden. Op het dashboard staat een lichtbox met daarop de tekst ‘wassen kreng’ en op de zijkant van de vrachtwagen wordt reclame gemaakt voor de nieuwe theatertournee van Pannekoek. Op het nummer Car Wash gooit Van der Wal vervolgens – in lingerie en op hoge hakken – een paar sponzen tegen de vrachtwagen en haalt hij een zwabber langs het voertuig.

Nieuwe weddenschap in Dit Was Het Nieuws

„Als dit geen meme wordt”, grapt Pannekoek. „Ik ben natuurlijk toch influencer”, zegt Van der Wal gekscherend. „Dit is een grappig filmpje, maar ik wil ook aandacht vragen voor ‘body positivity’.” Lachend vertelt hij dat hij onlangs op een Iftar (de maaltijd na zonsondergang tijdens de ramadan) voor een groep moslims heeft opgetreden. „Ze zeiden: ‘Wat leuk, we gaan u volgen op Instagram.’ Dit is het haramste wat ze ooit gaan zien.”

Pannekoek sloot meteen na het filmpje een nieuwe weddenschap af door te stellen dat Harm Edens bij meer dan 200.000 volgers op Instagram of 100.000 op TikTok een tatoeage van Van der Wal in lingerie laat zetten. De presentator gaat er vervolgens overheen door te zeggen dat hij bij 400.000 volgers „met zijn lul de bril van Jan Jaap poetst”. „Maar laten we dat maar niet doen.”



Ik heb nog nooit zo hard gelachen tijdens #ditwashetnieuws .. wat een geniale aflevering so far!#dwhn pic.twitter.com/Rug1rnFUYt — Anders Lundgren (@TotallyAnders) March 21, 2024



Die carwash van Jan Jaap van der Wal was echt geweldig! Love it!#dwhn #ditwashetnieuws pic.twitter.com/zpDzVRJfmD — Anders Lundgren (@TotallyAnders) March 21, 2024



Ik ga stuk op Jan Jaap 😂😂😂 #DitWasHetNieuws — Carl Messemaeckers ⛵️ (@CMessemaeckers) March 21, 2024

Je kunt Dit Was Het Nieuws terugkijken via NPO Start.

