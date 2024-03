Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ouders van overleden kinderen roepen bij Op1 op: ‘Vaccineer je kind’

Je kind wel of niet laten vaccineren, is en blijft een persoonlijke keuze. De laatste tijd maken meer ouders de keuze om dat niet te doen en ondanks dat dat mag in Nederland, heeft dat wél invloed op andere kindjes. Bij Op1 schuiven twee ouders aan die hun kind verloren: Arne’s dochter overleed aan kinkhoest, Ellens zoon aan de mazelen. Ze roepen op: vaccineer je kind.

De VVD vindt dat de kinderopvang ongevaccineerde kinderen moet kunnen weigeren, als de landelijke vaccinatiegraad onder een bepaald punt zakt. VVD’er Sophie Hermans benadrukt bij Op1 dat dit is om kinderen die niet gevaccineerd kúnnen worden, te beschermen. Heel jonge kinderen, of kinderen met een medische indicatie, kunnen namelijk niet gevaccineerd worden. Maar zij kunnen door anderen wel besmet worden.

Te jong om te vaccineren

Arne’s dochter was niet gevaccineerd, omdat ze nog veel te jong was. Zij is geboren op 5 februari en overleed op 14 maart. Ze was 5,5 week oud en baby’s krijgen de allereerste vaccinaties vanaf zes tot negen weken, daarna volgt een prik bij drie maanden oud. „Maar die heeft ze nooit kunnen krijgen”, vertelt vader Arne. Eind februari begon zijn dochter te hoesten, waarna de huisarts de ouders vertelde het even aan te kijken. Maar als ze dan begint te verkleuren omdat ze te weinig lucht krijgt, gaan ze naar het ziekenhuis.

„Het was een rollercoaster: we gingen het ziekenhuis in en twee weken later kwamen we zonder haar daaruit. Daarom zit ik hier ook. Het is lastig te vertellen, maar het wordt een ‘kinderziekte’ genoemd, dat klinkt onschuldig, maar zeker voor zulke jonge baby’s is het dodelijk.” Zo vertelt hij dat de artsen hem waarschuwden, dat zelfs als zijn dochter zou herstellen, er hersenschade of verlamming ontstaan zou kunnen zijn. „Je ziet je kind aftakelen.”

„Het was voor ons enorm heftig, maar voor haar helemaal. Ze was vijf weken oud, dus ze kan dat niet uitdrukken, maar ze moet ongelooflijk geleden hebben”, zegt Arne. Tot op de dag van vandaag weten ze niet hoe zijn dochter aan kinkhoest kwam.

Overleden aan de mazelen

Ook Ellen is aanwezig bij Op1, haar zoon Anand overleed aan de mazelen. Dat kreeg hij al toen hij vijf maanden was, uiteindelijk is hij toen hij 22 was, overleden aan de gevolgen daaraan. „In het kindertehuis in Nepal, waar hij vandaan komt, heersten de mazelen. Toen hij acht maanden was, kwam hij naar Nederland. Maar ik dacht: ik heb als kind ook mazelen gehad en ben er ook uit gekomen. Hij heeft dat ook heel licht gehad, dus we dachten ‘hij is er vanaf’. Hij leek gezond.”

Ze noemt dat Anand opgroeide als een heel intelligente jongen, maar dat op 10-jarige leeftijd ineens veranderde. „Hij zei: ‘Mam, ik ben denk ik toch niet zo slim als jij denkt’. Hij begon te vallen, hij begon gekke bewegingen te maken. Hij snapte niet meer hoe dingen werkten. Uiteindelijk werd het zo erg, dat we in het ziekenhuis terecht kwamen en eigenlijk binnen een week waren ze erachter: het kwam door de mazelen”, vertelt moeder Ellen.

Het virus had zich namelijk in zijn hoofd genesteld. „Het was een tijdbom en na tien jaar kwam dat er bij hem uit.” Het wordt vastgesteld dat hij SSPE heeft, een zeer zeldzame – maar vrijwel altijd dodelijke – complicatie van mazelen.

‘Ieder kind dat het krijgt, is er één te veel’

Het rouwen is bij Ellen nog heel vers: haar zoon overleed in november 2023. Op1-presentatrice Margje Fikse: „Wat maakt dat je dan toch hier zit om het te vertellen? Dat moet heel moeilijk zijn.” Ellen: „Dat klopt. Anand is 12 jaar lang heel ernstig meervoudig gehandicapt geweest. Dat is heel lang: normaal overlijdt een kind tussen een half jaar en twee jaar na SSPE geconstateerd is. Het is een gruwelijke ziekte. Anand kon nog horen en lachen, maar we hebben geen idee hoe dingen bij hem binnenkwamen.”

Zo noemt ze dat ze ook een situatie kent van een kind dat „helemaal niets meer” kon. Fikse: „Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn, die zeggen: ‘Maar dat is maar een klein percentage van de kinderen die dat krijgt’. Wat zou je tegen hen willen zeggen?” „Ieder kind dat het krijgt, is er écht één te veel. Het is echt afschuwelijk”, besluit Ellen.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

