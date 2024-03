Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huis kopen? In deze steden krijg je het meeste en minste waar voor je geld

De gemiddelde huizenprijs van een koopwoning lag in februari 2024 weer 4,3 procent hoger dan een jaar eerder. Ook ten opzichte van januari 2024 zijn de prijzen gestegen. Maar wat koop je op de huidige woningmarkt nog voor een half miljoen euro? In deze steden krijg je het meeste en het minste waar voor je geld.

Ben je van plan om een huis te kopen tegen de gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in de huidige markt? Dan zijn dit je maandlasten om rekening mee te houden.

Een huizenprijs van een half miljoen

Een half miljoen euro is een enorme smak geld. Maar als we kijken naar de gemiddelde huizenprijs van een bestaande koopwoning lag dat bedrag in februari op 427.279 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

Spaarplatform Raisin onderzocht wat je op de huidige woningmarkt eigenlijk kunt kopen met een budget van 500.000 euro. Daarbij hebben zij woningen met een vraagprijs tussen de 400.000 en 500.000 onder de loep genomen in dertig verschillende steden. Woningen zijn geanalyseerd op basis van verschillende criteria. Er is gekeken naar de centrale ligging, het oppervlak, het aantal slaapkamers, de aanwezigheid van een balkon, garage en bad. Daarnaast is er gekeken naar de duurzaamheid van de woning op basis van het energielabel en eventuele zonnepanelen.

De woonkenmerken en de duurzaamheidsscore vormen samen de woonindex met een maximale score van 100.

Het meeste waar voor je geld

In onderstaande tabel vind je de steden waar je het meeste waar krijgt voor een budget van 4 tot 5 ton.

Stad Woonindex Vloeroppervlak in m2 1. Heerenveen 78,6 123 2. Assen 71,9 113 3. Lelystad 70 119 4. Zwolle 66,7 109 5. Roermond 66,3 116 6. Apeldoorn 64,1 107 7. Emmen 62,7 109 8. Amersfoort 62,1 105 Bron: Raisin onderzoek woningmarkt

Het minste waar voor je geld

In onderstaande tabel vind je de steden waar je het minste waar krijgt voor je geld volgens de woonindex, op basis de woonkenmerken en duurzaamheidsaspecten.

Stad Woonindex Vloeroppervlak in m2 1. Haarlem 27,9 74 2. Rotterdam 32,9 94 3. Den Haag 33,2 99 4. Utrecht 34,6 96 5. Maastricht 35,9 105 6. Amsterdam 36,1 88 7. Nijmegen 36,2 101 8. Groningen 36,6 91 Bron: Raisin onderzoek woningmarkt

Het benodigde inkomen voor de gemiddelde huizenprijs

Wil jij je intrede doen op de woningmarkt en in aanmerking komen voor een koophuis tegen de gemiddelde huizenprijs? Om in aanmerking te komen voor een hypotheek van 427.279 moet je volgens de rekentool van Wijzer in Geldzaken (een initiatief van het ministerie van Financiën) een minimaal gezamenlijk bruto jaarinkomen verdienen van 96.578 euro. Bij deze berekening gaan we uit van een overdracht zonder inbreng van eigen geld of overwaarde van een vorige woning. We gaan ervan uit dat de koper niet in aanmerking komt voor startersvrijstelling en dat er sprake is van een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie.

Voorwaarden Nationale Hypotheekgarantie Om een hypotheek met NHG af te sluiten, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het aankoopbedrag van de woning is dit jaar maximaal 405.000 euro. In 2024 wordt dit verhoogd tot 435.000 euro. Ga jij verduurzamen? Dan loopt het bedrag in 2024 op tot maximaal 461.100 euro.

De woning moet het hoofdverblijf zijn.

Je hebt een identiteitsbewijs en/of verblijfsvergunning. Lees hier meer over de voorwaarden.

In dit onderzoek is gekeken naar 30 verschillende grote Nederlandse steden. Ben jij niet gebonden aan een stedelijke ligging? In de Groningse gemeente Pekela kocht je vorig jaar een huis voor gemiddeld 215.800 euro.

