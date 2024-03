Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ronnie Flex spreekt bij Humberto over ‘uitbuiting’: ‘Niet juist’

Als je een beetje interesse hebt in de hedendaagse Nederlandse muziekscene, is het je vast niet ontgaan: rapper Ronnie Flex ligt in de clinch met label Top Notch. Zo erg, dat hij onlangs een protest organiseerde. Hij schoof gisteren aan bij Humberto om het te hebben over de „uitbuiting”, zoals hij het noemt.

Het protest vond afgelopen dinsdag plaats in Rotterdam, en kreeg de naam ‘StopNotch’. Het doel was om bewustwording te creëren over de wurgcontracten die het label zou opstellen, en dat was volgens de rapper ruimschoots gelukt.

Ronnie Flex bij Humberto: ‘Niet juist dat je zo uitgebuit kunt worden’

Presentator Humberto Tan begint over het protest: „Ik vond dat opvallend, je hebt mensen opgeroepen, erover getweet, je was er écht heel erg mee bezig. Wat levert dat je op, die protesten?” „Op dit moment probeer ik gewoon te zorgen voor een verandering in de cultuur. Ik hoop dat jonge artiesten niet meer in dit soort situaties geplaatst kunnen worden”, komt het antwoord van de rapper daarop. „Maar ook oudere artiesten, alle artiesten wereldwijd.”

Hij noemt dat hij „probeert te vechten tegen deze machine”. „Ik vind het niet juist dat je zo uitgebuit kan worden”, benadrukt hij. Volgens hem kijken veel jongeren in de Randstad op naar TopNotch als label, die dus Ronnie Flex en (voorheen) Lil Kleine onder zich hadden. De rapper keek vroeger zelf ook op naar het label: „Het is het voornaamste hiphoplabel en artiesten die wat minder connecties hebben, vooral op juridisch gebied, vallen daar sneller ten prooi aan. Het is een levenslange droom”, noemt hij, en vaak ook de reden dat beginnende artiesten akkoord gaan met zo’n contract.

‘8 procent van opbrengsten’

Toen hij 19 was, tekende Ronnie Flex zelf een contract bij Top Notch. Naar eigen zeggen kreeg hij 8 procent van de opbrengsten van zijn muziek. „Ja, ik heb dat getekend en ja, ik was toen volwassen, maar ik ben er acht jaar mee bezig geweest om het contract aan te passen”, zei hij in Rotterdam.

De rapper heeft ook een nummer geschreven over de situatie, een protestsong. Dinsdag zei hij dat de titel daarvan „mogelijk Kees Closed” wordt, een verwijzing naar Top Notch-baas Kees de Koning.

Je kunt Humberto terugkijken via Videoland.

https://www.metronieuws.nl/lifestyle/fit-gezond/2024/03/vaccinaties-sophie-en-jeroen-jip-van-den-toorn/

Reacties