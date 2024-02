Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kans op ziekte verkleinen? Met deze tips versterk jij je immuunsysteem

Het griepvirus tiert weer welig. Wil je voorkomen dat ook jij geveld wordt door een vervelend virus en dagen snotterend en kuchend in bed moet liggen? Versterk dan je immuunsysteem met deze tips.

Nederland gaat officieel gebukt onder een griepepidemie, concludeerden het Nivel, Erasmus MC en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat doen zij op basis van het aantal mensen dat met griep naar de huisarts ging.

Zo verhoog je je immuunsysteem

Gezond en gevarieerd eten

Het zal je ongetwijfeld niet verbazen: gezond en gevarieerd eten is reuze belangrijk voor je immuunsysteem. Metro sprak vorig jaar met prof. dr. Renger Witkamp, bioloog, farmacoloog en hoogleraar Nutritional Biology aan de Wageningen Universiteit. Er is volgens hem niet één wondermiddel aan te wijzen. „Ik denk eerlijk gezegd zeker niet dat we het van één bepaald stofje in de voeding moeten hebben.”

Waar je volgens Witkamp op moet letten, is dat je geen tekorten hebt. „Als je regelmatig en gezond eet, en daarbij let op het eten van voldoende groentes, vezels en eiwitten, dan zit dat wel goed, zegt hij.

„Al met al komt het toch weer neer op het oude en wellicht saaie advies: eet gevarieerd en matig. Ik zou er nog aan toe willen voegen: let speciaal op je groente-inname.”

Voldoende bewegen

David Nieman, een professor in de volksgezondheid en directeur van het Human Performance Lab van de Appalachian State University, zei eerder in Time dat bewegen een van de meest belangrijke dingen is die je kunt doen. „Als je kijkt naar alle leefstijlfactoren die het aantal dagen dat je last hebt van verkoudheid verminderen, is een fysiek actief en fit persoon zijn het allerbelangrijkste.”

Nieman deed jarenlang onderzoek naar het effect dat lichaamsbeweging heeft op de menselijke gezondheid en het immuunsysteem. In een van zijn onderzoeken ontdekten hij en zijn collega’s dat 30 minuten stevig wandelen de circulatie van natuurlijke killercellen, witte bloedcellen en andere strijders van het immuunsysteem verhoogde.

Niemand waarschuwt wel dat je er niet in door moet slaan. Hij pleit voor 30 tot 60 minuten beweging per dag en voor lichte activiteiten als wandelen, fietsen of joggen. Als je langer dan 75 minuten sport, zou dat zelfs weer een negatief effect op je immuunsysteem kunnen hebben.

Goed slapen, vitamine D en zink

„Slaap wordt echt onderschat, dat is onwijs goed voor je immuunsysteem”, zei vitaliteitscoach Sharon Richardson eerder tegen Metro. „Net als rust, écht rust ervaren. Bewegen is een mooie manier om die dingen ook te verbeteren, onbewust. Ik kan ze niet los van elkaar zien.”

Bepaalde vitaminen zijn goed voor je immuunsysteem, zei Harry Wichers tegen RTL Nieuws. „Vitamine D is essentieel voor je immuunsysteem. Zink is ook heel goed voor je immuunsysteem. Er zijn aanwijzingen dat zink ook goed is voor de antivirale weerstand, dus om virussen een kopje kleiner te maken.”

Witkamp zegt dat aanvullen dat supplementen zinvol kan zijn als je een tekort hebt. Maar: het lukraak slikken van vitamines is volgens hem geen goed idee, want „te veel van een bepaalde vitamine kan slecht zijn”.

