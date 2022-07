Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De feiten en fabels over zonnebrand: hoe zit het nou eigenlijk?

Heerlijk die zomerse temperaturen in Nederland inclusief stralende zon. Smeren, smeren, smeren blijft het credo. Vooral als er een Nationaal Hitteplan geldt natuurlijk. Er komen de laatste tijd steeds vaker verontrustende fabels de wereld in, dat zonnebrand gevaarlijke stoffen zou bevatten die je hormonen verstoren. Wat klopt hiervan?

Deze zomer is het zonnige weer ons goed gegund. Geniet ervan, maar blijf ook opletten. Huidkanker is helaas nog de steeds voorkomende soort van kanker in Nederland: 82.800 mensen krijgen het jaarlijks volgens cijfers van het KWF.

Goed insmeren met minimaal factor 30, meerdere keren op een dag smeren en tussen 12.00 en 15.00 uur uit de zon blijven, zijn de belangrijkste basisregels om de kans op huidkanker te verkleinen.

Om duidelijkheid te scheppen over de 7 meest voorkomende stellingen over zonnebrand, zochten wij uit wat feiten en wat fabels zijn.

#1 Duurdere zonnebrand beschermt beter dan goedkope

Fabel. Je hoeft niet per se een duur merk te kopen. Er zijn Europese richtlijnen voor de bescherming van zonnebrand, dus factor 30 is ook bij het huismerk factor 30. Wat is dan het verschil? Bij duurdere zonnebrandcrèmes zitten er vaak andere stoffen in om je huid extra te verzorgen, een lekkere geur of mooiere verpakking.

#2 Zonnebrand is één jaar houdbaar

Feit. Na openen is zonnebrand een jaar lang houdbaar. Dit komt omdat de beschermingsfactor afneemt bij het openen. Laat je zonnebrand tijdens een stranddag ook niet in de felle zon staan, dit kan ook zorgen voor het verminderen van de werking.

Bewaar het in je strandtas en thuis in een donkere, koele omgeving op kamertemperatuur.

#3 Een dun laagje aanbrengen is voldoende als je meerdere keren per dag smeert

Fabel. Om zonnebrand goed aan te brengen heb je minstens 7 theelepels nodig. Anders beschermt hij minder dan op de verpakking staat. Wees dus niet zuinig met smeren. Het beste is om de 2 uur je zonnebrand opnieuw te smeren.

#4 Zonnebrand is slecht voor je

Fabel. Dit voorjaar gingen er berichten rond dat zonnebrand met chemische filter kankerverwekkende stoffen zou bevatten en je daarom beter niet kan insmeren. Dat laatste is een heel slecht idee. Om de kans op huidkanker te verkleinen is je insmeren het beste wat je kan doen.

Chemische filters mogen volgens de Europese wet alleen in een mate aan cosmetica toegevoegd worden, dat het niet schadelijk is.

Maar als je het ons vraagt en je moet kiezen tussen chemische en fysische filters, ga dan voor een zonnebrand met fysische ofwel minerale filter. Better be safe than sorry en ook veel beter voor de oceaan en het koraal. Check hier koraalvriendelijke zonnebrandcrèmes.



#5 Zonnebrand die over de datum is, gooi je weg bij het restafval

Feit. Volgens Milieucentraal kun je zonnebrand inclusief resten gewoon bij het restafval weggooien. Spoel het niet door het riool. De vetresten kunnen voor verstoppingen zorgen.

#6 Van een hoge zonnebrandfactor word je niet bruin

Fabel. De factor heeft invloed op hoelang je in de zon kan zijn zonder te verbranden. En het zorgt ervoor dat uv-straling minder schadelijk is. De huid wordt wel bruin, maar verbrandt niet.

#7 In de schaduw hoef je niet in te smeren met zonnebrand

Fabel. Ook in de schaduw onder de parasol kun je verbranden. Schaduw vermindert de schadelijke invloeden van uv-straling, maar neemt deze niet helemaal weg.

Om optimaal van de zon genieten hoort goed smeren er dus bij. Enjoy summer safely, sunshine!