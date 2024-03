Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wil je een startersbaan die voelt als een senior functie? Let dan op deze zaken in een vacature

Nadat je jaren in de schoolbanken hebt lopen zwoegen sta je natuurlijk te popelen om te starten op de arbeidsmarkt. Wanneer je dan gaat kijken naar alle open vacatures zul je al snel een beetje gedesillusioneerd raken. Overal wordt minstens 5 jaar werkervaring gevraagd, althans voor de functies waar jouw hart sneller van gaat kloppen.

Ondanks dat we ons in een arbeidsmarkt bevinden waar de werknemer vooral aan zet is, maak je toch bij dergelijke functies vaak geen schijn van kans. Maar niet getreurd, er zijn nog zeker wel functies waar je wél blij van wordt en ook je kennis en kunde wordt gewaardeerd. En het salaris? Ook dat is binnen deze bedrijfstak vaak prima op orde. Waar je op moet letten bij het zoeken van dergelijke vacatures? Hier tips!

Drive boven ervaring

De ene bedrijfstak is de andere niet. Binnen de meer traditionele beroepsgroepen vinden ze nog steeds dat je behoorlijk wat vlieguren moet maken om mee te tellen. Maar er zijn ook branches waar ze wél mee gaan met hun tijd. Daar verdien je gewoon direct een goed basissalaris, en vaak wordt dat aangevuld met bonussen. Bonussen die je kunt verdienen op basis wat je doet en niet op basis van wie je bent. Precies het aspect waar je als gedreven junior het verschil kan maken.

De wereld van accountmanagement is een voorbeeld hiervan. Bij veel bedrijven mag je in die functie qua basissalaris tussen 2400 en 2600 euro verwachten, en daarnaast vaak ongelimiteerde maandelijkse bonussen. Wanneer je een externe functie bekleedt krijg je ook direct een leaseauto met tankpas, ongeacht je leeftijd. Tenzij je natuurlijk nog geen 18 bent, dan is een auto besturen nog geen goed idee. Ook zaken als een telefoon, laptop, vakantiegeld én -dagen zijn bij deze hippe bedrijven goed geregeld. Zij begrijpen het principe; jij blij, wij blij!

Het werk zelf

Dan het werk zelf, ook hier zit als junior veel verschil tussen. Bij veel junior posities wil de werkgever zeer veel grip houden op de werknemers. Iemand moet de eerste jaren zich vaak iedere ochtend om half 9 melden op kantoor om pas om 5 uur het pand te mogen verlaten, en liever nog later. Dat is binnen het accountmanagement wel anders. Daar hanteren ze eerder het principe van; ga maar vliegen, ga het doen! Een heerlijke basis van vertrouwen met de nodige verantwoordelijkheid en vrijheid. Toch kun je terugvallen op ervaren collega’s en een sterk netwerk, en kun je gratis opleidingen volgen.

Het leuke is ook dat je binnen een dergelijke rol een kijkje krijgt in andere bedrijven, een voorrecht wanneer je net start op de arbeidsmarkt. Denk aan klanten die kunnen variëren van een supermarkt, marketing bureau tot aan een bakkerij. Overal kom je binnen om jouw deal te sluiten en de klant zo goed mogelijk te verdienen. Een sterk én groot netwerk in een mum van tijd zijn dan ook een garantie binnen deze functie. Geen vluchtige en oppervlakkige contacten zoals bij een klantenservice, maar duurzame en diepe relaties met grote klanten.

Kortom, wanneer jij zin hebt om je tanden te zetten in écht een nieuwe uitdaging waar jouw kwaliteiten vanaf minuut één gekend worden? Dan is het aan te raden een te kijken naar vacatures bij een marketingbureau en te kijken welke rol daar jou goed past. Laat je op de arbeidsmarkt van vandaag de dag niet meer wegzetten als onervaren junior. Ga eerder voor de frisse wind met nieuwe ideeën. Deze kunnen waardevol zijn en zijn veel geld waard. Iets wat ze vandaag de dag binnen de ene beroepsgroep beter begrijpen dan in de andere!

