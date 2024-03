Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je stapt altijd links in bij een vliegtuig, dit is waarom

Als je een vliegtuig instapt, doe je dit altijd aan de linkerkant, net zoals bij het laden van vliegtuigen. En hier is een historische reden voor.

Het is je misschien nog nooit echt opgevallen, maar iedere keer als je bij een vliegtuig instapt, doe je dit via de linkerkant. En dat bedoelen we natuurlijk de linkerkant voor de piloot. Dit werkt hetzelfde met het inladen van het vliegtuig.

Het blijkt nu dat deze keuze niet voor niks is en zelfs een historische reden heeft. Deze historische connectie gaat wel meer dan duizend jaar terug de geschiedenis in. Maar wanneer begon dit linkse instappen? En waarom precies?

Het vliegtuig in de historie

Duizend jaar geleden bestonden er natuurlijk nog helemaal geen vliegtuigen. De reden voor het links instappen en inladen komt eigenlijk van boten en schepen van vroeger. En het heeft allemaal te maken met de oude Angelsaksische taal. Dit vertelt TikTokker Dougie Sharp in een video op het platform.

De termen bakboord en stuurboord komen je vast bekend voor, maar wist je ook dat deze woorden de reden zijn voor het links instappen? Vroeger werden schepen altijd aan de rechterkant van het schip bestuurd, stuurboord. Bakboord komt van de Noorse woorden bakki en boord, dit betekent letterlijk achterkant van de boot. Doordat de stuurman aan de rechterzijde stond, werd links als de achterkant van de boot beschouwd.

Doordat de boot van rechts werd bestuurd, was het makkelijker om met de linkerkant aan te leggen aan de kade. Hier gingen dus ook de mensen en vracht het schip op en af. Ook al worden vliegtuigen niet meer per se vanaf rechts bestuurd, is dit in- en uitstappen hetzelfde gebleven over die duizend jaar-lange periode.

Nog een voordeel

Toch was dit gemak voor de stuurman niet de enige reden voor het links in- en uitstappen. Een andere reden heeft te maken met eenheid. Als ieder schip met dezelfde kant aanlegt aan de kade, is het veel makkelijker om havens te bouwen.

Dit is waarschijnlijk ook een grote reden voor het hedendaagse links-instappen van vliegtuigen. Als je overal op ieder vliegtuig aan dezelfde kant instapt, dan is het makkelijker bij de constructie van vliegvelden.

