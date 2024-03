Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blijft DNA na onveilige seks ‘voor altijd’ in je lichaam? Zo zit het

Jaren geleden, in 2012 al, werd geschreven dat vrouwen DNA van hun bedpartners na onveilige seks voor altijd bij zich dragen. Shocking, maar: niet waar! Onveilige seks vergroot de kans op soa’s en zwangerschap, maar voor DNA uit het sperma van de bedpartner in jouw hersenen hoef je niet te vrezen.

DNA bedpartner na onveilige seks

Het klopt dat dit gerucht een tijd in de media circuleerde. Er was namelijk ooit een onderzoek van de Universiteit van Seattle en het Fred Hutchinson Cancer Research waarbij zwangere vrouwen op bepaalde aandoeningen werden onderzocht. Tijdens dit onderzoek kwam ook per toeval naar voren dat veel van die vrouwen mannelijk DNA in de hersenen hadden. Dit DNA wordt ook wel ‘microchimerisme’ genoemd en is genetisch altijd verschillend van je eigen cellen.

Wat klopt aan dit onderzoek is dat een aantal vrouwen het DNA van mannen met zich mee dragen, maar dit is niet het DNA van een one night stand.

Hoe zit het écht?

Nader onderzoek wijst uit dat zwangerschap van een zoon zorgt voor het overdragen van mannelijk DNA. Ook bij een miskraam of abortus blijft dit het geval. Wees dus niet gevreesd, het mannelijke DNA komt niet zomaar in jouw hersenen terecht als je een keer met iemand van bil gaat.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je met een gerust hart onveilig kunt seksen. Er liggen een hoop andere risico’s op de loer, waaronder soa’s.

