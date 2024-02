Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Warm eten in de koelkast zetten: wel of geen goed idee?

Je kent het wel: je hebt heerlijk gekookt, maar het was (al dan niet bewust) iets te veel. De rest doe je in een bakje voor de volgende dag en gebruik je als lunch. Maar zet je dit meteen in de koelkast of laat je het warme eten eerst eventjes afkoelen?

Je zou zeggen dat je liever niet wil dat er te veel bacteriën in het eten terecht komen. Dan lijkt warm eten meteen in de koelkast doen een goed idee. Maar niets is minder waar: je kunt het (meestal) beter even laten afkoelen. En dit is waarom!

Warm eten laten afkoelen is beter

Je doet er goed aan om je eten eerst eventjes te laten afkoelen. Niet alleen omdat het anders ten koste gaat van de smaak, maar vooral omdat je dan bacteriën minder de kans geeft zich te verspreiden.

Het zit namelijk zo: als je je eten warm in de koelkast zet, stijgt de temperatuur van de koelkast. En dat is voor sommige producten – zoals melk – niet goed. Deze bederven dan sneller, volgens het voedingscentrum.

Ook niet warm in de vriezer

Ook kun je het eten beter niet warm in de vriezer zetten. Dan wordt er namelijk snel ijsvorming gecreëerd rondom het product. De smaak gaat hierdoor flink achteruit en daarnaast is het ook nog eens slecht voor het milieu. Twee dingen die we niet willen, toch?

Maximaal twee uur

Let er wel op dat je het niet te lang laat afkoelen. De regel is hier: maximaal twee uur laten afkoelen. Als eten te lang buiten de koelkast ligt, kan het namelijk ook bederven. Zet dus vooral een wekker als je het eten op kamertemperatuur laat komen.

Je eten sneller afkoelen

Heb je geen tijd en wil je het afkoelproces sneller laten verlopen? Verdeel dan het eten in verschillende bakjes zodat de lagen minder dik zijn en je eten dus sneller afkoelt. Of verdeel je restjes over een plaat of een groot bord. Dek het geheel af met folie en schep het dan pas in een bakje.

Wat ook werkt, is om het bakje met de restjes kort in een ijsbadje te leggen of even onder stromend koud water te laten schrikken. De ergste hitte zal hierdoor afnemen waardoor het beter acclimatiseert in je koelkast.

Ook goed om te weten: in de koelkast zijn restjes maximaal twee dagen houdbaar. Gebruik folie of een bakje met een deksel om het zo goed mogelijk af te sluiten.

