Winter vol Liefde-Benjamin sneert naar Joshua: ‘Ga lekker door met je leven’

Winter Vol Liefde-gezicht Joshua zou best wel een kopje koffie met Benjamin willen drinken na hun ‘liefdesavontuur’. Maar Benjamin denkt daar heel anders over en haalt flink naar hem uit.

In Winter Vol Liefde leerden we Benjamin kennen, die in een Zwitsers skigebied woont. Kandidaat Joshua was nogal een uitgesproken verschijning en hoewel de twee aan het begin goed klikten, ging het daarna ook net zo snel bergafwaarts.

Winter Vol Liefde-Benjamin haalt uit naar Joshua

Joshua vertelde in het RTL-programma Realitea tegen presentator Farja Favardin dat hij positief terugkijkt op zijn date-ervaring in de Zwitserse bergen. Maar hij vindt ook dat Benjamin zich nogal negatief over hem uitlaat. „Ik ben heel positief ingesteld. Hij is de laatste periode, vind ik, best wel vaak negatief in de interviews en dingetjes. En dat vind ik wel jammer.” In het programma vertelde Joshua dat hij graag een kopje koffie met Benjamin zou willen drinken om de boel uit te praten.

Maar daar denkt Benjamin kennelijk heel anders over. Hij reageert op het verzoek van Joshua in een Instagram-story en plaatste daar een duidelijke tekst bij. „Ik ben zo tering positief, love my life. Niets positiefs over Joshua te zeggen helaas. Zeker geen zin in koffie met Joshua daaaaag.” En hij vervolgt: „Jaar later, ga lekker door met je leven.” Winter Vol Liefde werd een jaar geleden opgenomen. „Sommigen blijven hangen, sommigen gaan door met hun leven”, aldus Benjamin.

B&B Vol Liefde-Anne heeft nieuwe vlam

Overigens blijkt uit beelden van achter de schermen dat Joshua zich ook bemoeit met de regie van presentator Farja. Iets dat Benjamin kennelijk herkent. „Ja, hij wilde dit hele programma ook hier al regisseren.”

Overigens vertelde B&B Vol Liefde-kandidaat Anne, die in het programma het hart van ‘tantra-Walter’ probeerde te veroveren, dat zij een nieuwe liefde heeft. Zij en Jan hebben elkaar ontmoet tijdens een naakte, tantrische massagedans en ze zijn inmiddels smoorverliefd. En ze weet zeker dat Jan en zij samen oud worden.

