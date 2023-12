Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lig je ‘s nachts wakker? Dit kun je doen om weer in slaap te komen

Iedereen wordt weleens midden in de nacht wakker. Dat kan tal van redenen hebben: je ligt te piekeren, moet plassen, hebt een hoestbui of ontwaakt misschien wel uit een hele vervelende nachtmerrie. Maar hoe kom je dan weer in slaap?

De een heeft daar meer moeite mee dan een ander. Een slaapexpert deelt tips wat je wel én vooral ook niet moet doen om weer weg te kunnen dromen.

Want dat een goede nachtrust belangrijk is, dat is inmiddels wel duidelijk. Dit gebeurt er bijvoorbeeld met je wanneer je korter dan zes uur slaapt.

Dit zijn mogelijke oorzaken van ‘s nachts wakker worden

Volgens het Amerikaanse RIVM – dat in dat land het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heet – heeft zo’n 17 procent van de Amerikanen moeite om in slaap te blijven ‘s nachts. Ook in Nederland heeft een deel van de bevolking moeite om weer in slaap te komen na een nachtelijke ontwaking.

Volgens arts en slaapexpert Biquan Luo moet je eerst naar de redenen kijken waarom mensen ‘s nachts wakker worden. Tegen het Amerikaanse Fox News noemt ze de meest voorkomende oorzaken van slaapverstoring: stress en angst. ongemak of pijn en verstoringen van de omgeving, zoals lawaai, beweging of te hoge of te lage temperaturen.

Slaapstoornissen, zoals slaapapneu of het rustelozebenensyndroom, kunnen er ook voor zorgen dat mensen ‘s nachts wakker worden, vertelt de arts tegen de nieuwszender.

Als je regelmatig te maken hebt met verstoringen in je nachtrust, doe je er goed aan eerst te kijken of dat iets met deze oorzaken te maken heeft. Is dat niet het geval? Of ben je in een situatie dat je daar weinig tegen kan doen, dan zijn er ook andere opties.

Slaapexpert deelt tips om weer in slaap te komen

„Als je midden in de nacht wakker wordt, kun je het beste eerst in bed blijven liggen, proberen te ontspannen en kijken of je weer in slaap kunt vallen”, zegt Luo. Dat ontspannen kun je bijvoorbeeld doen door ademhalingsoefeningen te doen.

Maar er zijn ook ruismachines op de markt die kunnen helpen bij slaap. „Als je na 10 of 15 minuten niet in slaap kunt vallen, is het tijd om uit bed te komen”, zegt de slaapexpert. Dat betekent niet dat je de hoop moet opgeven dat je nog in slaap komt. In tegendeel.

„Probeer thuis naar een rustige en comfortabele plek te gaan, zoals de bank. Doe een rustige activiteit met weinig stimulatie.” Dat kan bijvoorbeeld een boek lezen zijn. „Doe dat totdat je je weer slaperig voelt. Ga dan terug naar bed.”

Doe dit niet om weer in slaap te komen: op je telefoon en tijd checken

Het is volgens de arts in ieder geval héél belangrijk om de drang om naar je telefoon te grijpen of op de klok te kijken te weerstaan. „Het controleren van de tijd als je midden in de nacht wakker wordt, is een van de meest gemaakte fouten die het moeilijker maakt om weer weg te dromen.”

„Het controleren van de tijd kan stress vergroten en het moeilijker maken om te slapen”, zegt ze. „Bovendien, als je de tijd op je telefoon controleert, kan de inhoud van de telefoon te stimulerend zijn. Dat weerhoudt je er verder van om te ontspannen en in slaap te vallen.”

Interne klok aanpassen aan je slaapschema

Ook is het misschien goed om naar je interne klok te kijken. Die ligt dan mogelijk niet meer in lijn met je slaapschema. „Onze interne klok speelt een cruciale rol bij het in stand houden van de slaap.”

Manieren om je interne klok aan te passen aan je slaapschema zijn onder meer elke dag op hetzelfde tijdstip wakker worden, getimede blootstelling aan fel licht, je maaltijdtijden veranderen, op andere tijdstippen van de dag sporten of ‘s ochtends matige hoeveelheden cafeïne consumeren.

