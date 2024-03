Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn volgens experts de smerigste plekken op een kantoor

Bij binnenkomst op werk raak je van alles aan. Deurknoppen, koffiekannen, toetsenborden, noem maar op. Maar welke plekken zijn eigenlijk het viest? En hoe voorkom je dat er ziek van wordt?

HuffPost heeft een aantal bacteriedeskundigen gevraagd om de meest bacterie-rijke plaatsen die je op kantoor tegenkomt te onthullen.

Vieze plekken op kantoor

Te beginnen bij het bureau, de plek waar je op kantoor waarschijnlijk de meeste tijd doorbrengt. „Het bureau is een open oppervlak dat vaak wordt aangeraakt, meestal met enige druk om een deel van iemands gewicht te dragen”, zegt Jason Tetro, die een boek over ziektekiemen heeft geschreven.

Zelfs als een bureau persoonlijk is, legt hij uit, is het waarschijnlijk dat anderen het op een bepaald moment aanraken en microben verspreiden, zoals de schoonmaakploeg, iemand die een document aflevert of je baas. „De beste manier om ziektekiemen te minimaliseren is om contact te vermijden”, zegt Tetro.

Veelvoudig gebruikte plekken

Maar omdat het een oppervlak is waar je dag in dag uit op werkt, is dat duidelijk niet realistisch. Daarom wil je je bureau af en toe een goede schoonmaakbeurt geven met een desinfecterend middel.

Het toetsenbord is ook een veelvoudig gebruikte plek – maar waar dus ook bacteriën zich makkelijk verzamelen. „Er kunnen meer dan drieduizend organismen per vierkante centimeter op een toetsenbord worden aangetroffen”, zegt dr. Ron Brown, die zich bezighoudt met ontsmettingstechnologie, tegen HuffPost.

De beste manier om blootstelling aan ziektes te voorkomen

„Als je denkt aan werknemers die hun lunch opeten aan hun bureau zonder hun handen te wassen, dan worden die bacteriën rechtstreeks overgebracht naar hun mond.” Dus de volgende keer dat je je bureau schoonmaakt, is het een goed idee om ook je toetsenbord even schoon te vegen.

Daarnaast zijn deurknoppen verreweg de meest besmettelijke plekken op kantoor. „Dat is vanwege het grote aantal handen die ze dagelijks aanraken”, zegt arts Dhaval Desai. „De beste manier om te voorkomen dat je wordt blootgesteld aan ziektes is handhygiëne.”

Kwetsbare gedeelde plek op kantoor

Ook is de kantine een drukbezochte ruimte. Een kwetsbare plek is dan ook de gedeelde koelkast en magnetron. „Als je twijfelt of je kantoor goed wordt schoongemaakt, kun je deze plekken schoonvegen met schoonmaakdoekjes”, voegde Desai eraan toe.

Net als deurknoppen zijn liftknoppen plaatsen die vaak worden aangeraakt, maar niet vaak worden schoongemaakt. „Als ze niet regelmatig worden schoongemaakt, kunnen deze drukbezochte aanraakplekken gemakkelijk broedplaatsen worden voor de verspreiding van bacteriën en ziekten”, zegt Brown.

Naast dit alles noemt HuffPost afsluitend nog de smartphone. Hij ligt op je bureau, misschien neem je hem wel mee naar het toilet en daarna eet je je lunch met telefoon in je hand. Kortom: als je je zorgen maakt om hygiëne, maak dit alles dan wat vaker schoon en was voldoende je handen.

