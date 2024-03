Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gijzeling van meerdere personen in Ede: drie gegijzelden vrijgelaten uit café

Er worden meerdere mensen vastgehouden bij een gijzeling in een café in het centrum van Ede. Inmiddels zijn drie gegijzelden vrijgelaten, meldt de politie Oost-Nederland. Om hoeveel gijzelnemers het gaat, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen.

De situatie is hiermee nog niet voorbij, maar hoeveel mensen zich nog in het café bevinden is onduidelijk. Bij de gijzeling is volgens de politie geen sprake van een terroristisch motief. Eerder werd al opgeroepen om weg te blijven uit het centrum.

Gijzeling in Ede

Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het om een persoon die een gevaar is voor zichzelf en de omgeving, zei een woordvoerder van de politie eerder vandaag. De situatie is „in ieder geval ernstig”, aldus de woordvoerder.

De Gelderlander meldde op basis van bronnen dat er sprake is van bedreiging van wapens en/of explosieven. Het zou gaan om café Petticoat aan de Nieuw Stationsstraat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Update Ede: Er zijn zojuist drie gegijzelden vrijgelaten. De situatie is hiermee nog niet ten einde. ^AM — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) March 30, 2024

Afzettingen en inzet gespecialiseerde diensten

De politie heeft meerdere afzettingen geplaatst en is met verschillende gespecialiseerde diensten aanwezig in het centrum van de Gelderse gemeente.

Een ANP-fotograaf in Ede meldt dat zowel de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), Dienst Speciale Interventies (DSI) als de Mobiele Eenheid (ME) aanwezig zijn. Volgens de fotograaf is een „gigantisch gedeelte” van het centrum afgezet.

Ook rijden er deze ochtend geen treinen tussen Barneveld-Zuid en Ede-Wageningen vanwege de gijzeling. Er worden stopbussen ingezet, maar die stoppen niet in het centrum van Ede. De geëvacueerde bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis aan de Bergstraat.

Vorige Volgende

Reacties