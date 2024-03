Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom je ook je matras onder handen moet nemen tijdens de grote lenteschoonmaak

Het voorjaar staat weer voor de deur en dat betekent dat het ook weer bijna tijd is voor de jaarlijkse grote schoonmaak, waarbij we ieder hoekje en kiertje in huis onder handen nemen. Maar een ding wordt vaak vergeten: het matras. En laat dat nu juist iets zijn om extra aandacht aan te besteden.

De Britse slaapkamerinterieur-expert Brian Dillon waarschuwt dat veel mensen vergeten hoe belangrijk het is om het matras schoon te houden. Als je dat niet doe,t kan het namelijk de perfecte voedingsbodem voor vuil en bacteriën worden.

„Gemiddeld verlies je elke week zo’n tien gram aan dode huidcellen. Een goede voedingsbodem voor huisstofmijt”, zegt Dillon tegen Metro UK. Niet voor niets dus, dat wetenschappers adviseren om ten minste een keer in de twee weken je beddengoed te wassen op 60 graden.

Vies matras kan leiden tot gezondheidsproblemen

Maar niet alleen schoon beddengoed is belangrijk om vuil en bacteriën in je bed tegen te gaan. Ook je matras heeft weleens een schoonmaakbeurt nodig. „Microscopische organismen zoals huisstofmijt gedijen heel goed in de warme, vochtige omstandigheden van een bed”, aldus Dillon. „Dit kan leiden tot meerdere gezondheidsproblemen, zoals allergieën, astma en zelfs eczeem.”

Maar hoe doe je dat precies, je matras schoonmaken? Hij past immers niet in de wasmachine. Om te beginnen doe je er goed aan om zo nu en dan de stofzuiger over je matras te halen om het grove vuil en stof te verwijderen. Daarna kun je met een mix van baking soda en water met een beetje wasmiddel eventuele vlekken verwijderen. Laat vervolgens je matras wel eerst goed drogen voor je er nieuw beddengoed op doet.

Kussens en dekens wassen

Overigens is het ook verstandig om je kussens en deken af en toe een wasbeurt te geven, het liefst elk half jaar, aldus Dillon. Dit kan volgens hem gewoon in de wasmachine op een lage temperatuur. „Het is verbazingwekkend om je te realiseren hoe vies de plaats waar we zoveel tijd doorbrengen eigenlijk is, maar met deze simpele schoonmaaktips maak je er weer een veilig en hygiënisch toevluchtsoord van.”

Reacties