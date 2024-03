Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slechte slaper? Zo vind je eindelijk de oorzaak van je gebroken nachten

Iedereen slaapt weleens slecht, maar consequent slecht slapen kan (heel!) vervelende gevolgen hebben. Ontdekken waarom je geteisterd wordt door gebroken nachten? Een slaapdagboek kan daarbij helpen.

Het belang van slaap

Een keer een slechte nacht kan niet zoveel kwaad. Maar als je avond na avond wakker ligt of iedere ochtend ver voor de wekker wakker wordt, kan dat bijvoorbeeld een slechte invloed hebben op je humeur.

We hebben onze slaap hard nodig en slapen heeft een aantal belangrijke functies. Zo krijgen de hersenen als het ware een wasbeurt wanneer je slaapt, meldt de Hersenstichting. Als je slaapt, krimpen de hersencellen. Daardoor heeft je hersenvocht meer ruimte en kunnen afvalstoffen beter worden afgevoerd.

Daarnaast worden er in je slaap allerlei verbindingen tussen hersencellen gelegd, waardoor je beter in staat bent dingen te onthouden. Ook voor je emotieregulatie is een goede nachtrust cruciaal, stelt de Hersenstichting. Sommige verbindingen in de hersenen worden namelijk sterker, maar andere juist zwakker. Daardoor neemt je stress af. Met een slechte nachtrust ben je minder goed in staat emoties te verwerken.

Slecht slapen

Een goede nachtrust is dus om allerlei redenen belangrijk. In Nederland heeft zo’n 20 procent van de mensen langdurig last van slaapproblemen. Met alle gevolgen van dien: volwassenen die slecht slapen, hebben een verhoogde kans op allerlei medische aandoeningen, zoals diabetes en dementie, meldt het Trimbos Instituut.

Over het belang van slaap valt niet te twisten. Maar wat als je nou moeite hebt met slapen? Om je slaap te verbeteren, is het belangrijk om de oorzaak van je slechte nachten de achterhalen.

Gebruik een slaapdagboek

Een van de manieren om de oorzaak van je gebroken nachten en plafonddiensten te achterhalen, is het gebruik van een slaapdagboek. Volgens Thuisarts kan het invullen van zo’n dagboek inzichtelijk maken waardoor je slaapprobleem tot stand gekomen is, waardoor de slaapproblemen aanhouden en wat je er uiteindelijk aan zou kunnen doen.

Het slaapdagboek in de ochtend

Het slaapdagboek werkt als volgt: iedere dag vul je ‘s ochtends en ‘s avonds het dagboek in. In de ochtend blik je terug op de nacht en vul je bijvoorbeeld het tijdstip van naar bed gaan in. Daarnaast vul je in hoe lang het duurde om in slaap te vallen en houd je onder andere bij hoe vaak je wakker werd en hoe lang het vervolgens duurde weer in slaap te vallen.

Het slaapdagboek in de avond

Iedere avond blik je terug op de dag. Zo vul je in wat je hebt gedaan gedurende de dag en in de avond. Daarnaast schrijf je op waar je je zorgen over maakt of waar een groot deel van je gedachten aan wordt gewijd. Daarnaast houd je bijvoorbeeld je cafeïne-, alcohol-, nicotine- of drugsinname bij.

Door inzichtelijk te maken wat je doet gedurende de dag en hoe je die nacht hebt geslapen, kun je wellicht een verband ontdekken tussen je dagelijkse bezigheden en de kwaliteit van je slaap. Kom je er zelf niet uit? Dan kun je het slaapdagboek bespreken met je huisarts.

Starten met je persoonlijke slaapdagboek? Hier vind je een overzicht van alle gegevens die je kunt bijhouden en invullen.

