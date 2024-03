Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schimmel in je huis? Probeer deze (opvallende) tips om er vanaf te komen

Schimmel in je huis is nou niet iets waar veel mensen blij van worden – behalve als het op kaas zit misschien. Maar hoe kom je van schimmel af? We delen een aantal adviezen die je kunt toepassen in de strijd tegen de nare plekken, inclusief drie tips die je misschien niet zou verwachten.

Wist je trouwens dat er ook schimmel in je drinkfles kan zitten? Als je ‘m goed schoonmaakt, kom je er wel vanaf, maar het kan zijn dat je ‘m beter weg kunt gooien. En een aantal fouten die je wellicht maakt tijdens de schoonmaak, zorgen er juist voor dat je huis viezer wordt.

Tips tegen schimmel in huis

Werkspot.nl, een platform om vakmensen in te huren, deelde met Metro de (opvallende) tips tegen schimmel. Volgens hen kunnen miljoenen mensen in Nederland last hebben van schimmel in huis, mede doordat februari 2024 één van de natste maanden ooit was.

Het kan zijn dat je een vakman nodig hebt om onderliggende oorzaken van schimmel in huis te verwijderen, maar het is logisch dat je eerst zelf aan de slag wil voordat je honderden euro’s uitgeeft. Want blijven zitten met schimmel, dat is niet goed voor je. Vocht en schimmel kunnen namelijk allergenen, irriterende stoffen, schimmelsporen en andere gifstoffen produceren die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Ramen en gordijnen open (ook ‘s nachts)

Als je slaapt, produceer je behoorlijk wat vocht. Zo zou één slapende persoon ‘s nachts een halve liter water aan de lucht toevoegen. In een koele kamer slapen is niet alleen goed voor je nachtrust, het is ook goed voor de ventilatie in je huis als de ramen open staan. Je hebt te maken met minder condensatie en kan de ontwikkeling van schimmel tegengaan. Maar als je gordijnen ervoor hangen, houden die de frisse lucht tegen. Houd die dus zoveel mogelijk open, net als bijvoorbeeld de deur naar de gang.

Hang je kleding buiten te drogen

Soms werkt het weer niet mee en moet je wel een wasje draaien, dus hang je ‘t daarna maar binnen op. Misschien heb je weleens gemerkt dat het dan wat minder snel droog wordt en daarnaast zorgt het voor meer vocht in je huis. Zodra het een beetje kan, doe je er dus goed aan om je was buiten op te hangen, zelfs als het wat kouder is.

Houd je douchebeurt aan de korte kant

Een kwartier lang onder de stomende douche staan? Heerlijk, maar voor de vochtgraad in je huis niet fijn. Als je korter én kouder doucht, geef je schimmel minder de kans om te ontwikkelen. Wel behoefte aan een lange, hete douche? Zet dat een raam open of zorg voor een goed ventilatiesysteem.

Richt je huis anders in

De lente is begonnen, dus vinden veel mensen het fijn om hun huis eens lekker om te gooien. De bank op een andere plek, schuiven met stoelen en tafels. Alsof je een nieuw huis hebt! Niet alleen goed voor de verandering van tijd tot tijd, ook goed tegen vocht en condens, dat zich kan ophopen als de luchtstroom tussen de muren en meubels onvoldoende is. Plaats meubels, zoals je bank, daarom ook niet strak tegen de muur.

Zet een luchtontvochtiger neer

Als je huis een hoog vochtpercentage heeft, kan het helpen om een ontvochtiger neer te zetten in de kamers waar bijvoorbeeld al schimmel is. Dat hoeft helemaal niet duur te zijn: je kunt ze ook tweedehands kopen en slechts zo nu en dan gebruiken, om stroom te besparen.

Ochtendroutine

Kun je ‘s nachts niet de ramen en gordijnen open laten, zoals de eerste tip in dit artikel voorschrijft, doe dat dan zodra je wakker wordt. Even de ruimte luchten zorgt er ook voor dat die muffe slaapgeur verdwijnt. Zit er condens op de ramen? Verwijder dat met een oude handdoek en hang die ergens anders (het liefst dus buiten!) te drogen.

Opvallende tips tegen schimmel

De tips hierboven spraken enigszins voor zich en pas je wellicht uit jezelf al toe. Maar er zijn ook wat tips die iets meer ongebruikelijk zijn.

Krijtpoeder en kruidnagelolie

Wil je van condensatie af komen, dan zul je het vocht moeten absorberen. Volgens Werkspot.nl leent krijtpoeder zich daar uitstekend voor, met kruidnagelolie voorkom je dat de schimmel terugkeert. Heb je vensterbanken die nogal condenseren? Leg er wat krijtpoeder op en het neemt het vocht in de lucht op.

Met de kruidnagelolie veeg je de schimmelplekken schoon, vaak zal het daarna niet meer terugkeren. Let wel op: onverdunde kruidnagelolie kan giftig zijn voor huisdieren, dus zorg dat die er niet bij kunnen.

Sokken vullen met kattenbakvulling

Als we dan toch bij het onderwerp huisdieren zijn aangekomen: vul oude sokken met kattenbakvulling en leg ze dichtbij de plekken waar schimmel zit. Vervang het grind maandelijks en voilà: het neemt vocht op.

Zout strooien

Zout en bakpoeder nemen eveneens vocht op en drogen plekken waar je ‘t strooit, uit. Dit is een goedkope manier om wat vocht aan de lucht te onttrekken, dus leg het in schaaltjes dichtbij de getroffen gebieden en het enige dat je hoeft te doen, is afwachten.

Reacties