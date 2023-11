Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds meer fans voor Augurkenkoning Kesbeke: machinedrama en verbazing om gekke drank

„Van pissebed naar kakkebed.” Die uitdrukking kenden we bij Metro nog niet, maar hij is nieuw leven ingeblazen door de onvervalste Augurkenkoning van Amsterdam. Was getekend, Oos Kesbeke. De man met een eigen tv-programma over zijn augurken- en andere zure dingen-bedrijf is mateloos populair.

„Van pissebed naar kakkebed” klonk gisteravond in de vierde aflevering van de reality-soap De Augurkenkoning op RTL 5. Het programma scoort met tussen de 400.000 en 500.000 kijkers (en dan nog exclusief Videoland) voor de zender opvallend goed. En nee, opvallend ‘goed’ is het uitgesproken gezegde niet. Het betekent zoiets als het ene kwaad is net zo erg als het andere kwaad. De tekst werd in de oertijd veel gebruikt, maar was voor Oos Kesbeke nu zo actueel als wat.

Nieuwe machine voor De Augurkenkoning

Het gaat namelijk om een Duitse machine waarvoor de augurkenkoning van de hoofdstad jaren heeft gespaard. Zo wil hij zijn bedrijf Kesbeke in Amsterdam-West in de toekomst op een mooie manier wil achterlaten voor zijn zoons Camiel en Silvian. De champagne werd gisteravond na de installatie opengetrokken, het augurkenseizoen kon voor De Augurkenkoning beginnen!

Maar ja, bij het proefdraaien ging vorige week al van alles mis. Komt nog eens bij dat er gisteren door een miscommunicatie zes Oekraïense werkkrachten klaarstonden in plaats van drie. En, nog erger, de superdeluxe machine… werkte voor geen meter. Werkelijk álles ging fout. Kortom: „Van pissebed naar kakkebed.”



Met De Augurkenkoning een pareltje ontdekt

Zulke uitspraken van Oos Kesbeke is wat De Augurkenkoning zo populair maakt. In aflevering één begon het al met „als ik gemekker wil horen, dan koop ik wel een geit”. En dat gaat nu al een aantal weken zo door. Veel mensen roepen op X dat ‘er een pareltje is ontdekt‘. Er zijn ook mensen die vinden dat Oos Kesbeke een soort Peter Gillis van Massa is Kassa is. Steeds meer kijkers komen daar echter op terug, nu duidelijk is dat deze augurkenkoning soms harde taal uit, maar ook een prima kerel voor zijn personeel is.

Ook de voice-over van De Augurkenkoning is regelmatig op dreef. Zeker bij de start van die nieuwe machine, die nog steeds niet goed blijkt te staan afgesteld als van komkommers blokjes moeten worden gemaakt. „De komkommers vliegen door de tent”, zegt de stem. „Die groene knapen schieten je om de oren als ballen op de kermis en laten zich niet afremmen. Je wilde komkommer? Krijg je komkommer.” Binnen no time ligt de hele Kesbeke-vloer vol met komkommerplakjes, het is een regelrechte puinhoop.



‘Entschuldigung’

De Duitsers proberen het beste van de machine te maken, dat ziet Oos Kesbeke ook wel. Maar het woord dat hij telkens hoort is entschuldigung (excuus). De augurkenkoning: „Entschuldigung… als ik voor elke keer dat ik dat hoorde een euro had gekregen, dan had ik drie weken op de Bahama’s kunnen liggen. En het heel goed hebben.”

De Bahama’s werd het niet, maar Kesbeke zagen we wel met zoons en aanhang naar Duitsland gaan. Het was daar deze zomer zo heet, dat de augurkenkoning vreesde dat de groene vruchten veel te hard zouden groeien. Hij wilde de akkers met eigen ogen zien. Ook de plaatselijke augurkenwinkels werden bezocht (van kalenders tot bieropeners). Kesbekes vrouw en schoondochter tikten iets bijzonders op de kop: augurkenlikeur… met 18 procent alcohol schoon aan de haak. Kijkers wisten even niet wat ze zagen, maar Oos en een van de zoons roken het sterke goedje en namen een slok om te proeven.

„Van pissebed naar kakkebed” klonk er vervolgens niet, maar blije gezichten waren er evenmin… Een half miljoen mensen is ongetwijfeld benieuwd of de zon boven die machine in de hoofdstad voor de augurkenkoning volgende week weer eens gaat schijnen.



De Augurkenkoning is op donderdag op RTL 5 te zien. Vooruitkijken kan via Videoland.

