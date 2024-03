Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgelijke aflevering Keuringsdienst van Waarde over gerookt voedsel: ‘Vol kankerverwekkende stoffen’

Gerookte zalm, rookworst, rookkaas… De schappen van de supermarkten liggen vol met producten die gerookt zijn. Maar hoe gezond zijn deze producten eigenlijk? Keuringsdienst van Waarde duikt in de aflevering van deze week in de wereld van rookaroma en het traditioneel roken van voedsel.

Dat roken of het inademen van houtrook slecht voor je is, is niets nieuws. Maar hoe zit het eigenlijk met al die gerookte producten uit de supermarkt? Want dat zijn er nogal wat: van gerookte zalm tot gerookte borrelnootjes en BBQ-saus met rooksmaak. We zijn er dol op in Nederland. Jaarlijks eten we met zijn allen alleen al 40 miljoen rookworsten. Maar gezond kun je het niet noemen, zo blijkt uit de nieuwe aflevering van Keuringsdienst van Waarde.

Rookaroma of natuurlijke rook

Gerookte producten kunnen rookaroma bevatten of natuurlijke rook. Denk bijvoorbeeld aan gerookte vis. Zo’n vis kan op een traditionele manier gerookt zijn boven een vuurtje, daarbij komt rook en teer vrij. Niet echt gezond dus. En dan heb je nog producten waar ‘rookaroma’ op de verpakking staat. Is dit dan gezonder? Nou nee, niet echt.

Het maken van rookaroma is een lang proces waarbij eerst hout verbrand wordt. De rook die hierbij vrijkomt, kan omgezet worden in zogenoemde ‘liquid smoke’, een goedje waar behoorlijk wat chemische stoffen in zitten. Maar ook dan ben je er nog niet. De liquid smoke wordt zo bewerkt dat de meeste chemische stoffen eruit gehaald worden, maar wat blijkt? Volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid zitten er ook ná dit proces nog altijd kankerverwekkende stoffen in rookaroma.

Onderzoeker over rookaroma in Keuringsdienst van Waarde

Deze stoffen kunnen zelfs onvruchtbaarheid veroorzaken, vertelt Wim Mennes. Hij leidde het onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. „Uit het onderzoek blijkt dat in rookaroma stoffen zitten die genotoxisch zijn. Dat wil zeggen dat deze stoffen schade kunnen toebrengen aan het DNA in cellen. Dat kan tot gevolg hebben dat je er kanker van krijgt”, legt hij uit. Of traditioneel gerookte producten gezonder zijn is niet duidelijk. Hier is simpelweg nog geen onderzoek naar gedaan, aldus Mennes.

Maar de resultaten van het onderzoek naar rookaroma zijn zo schokkend dat rookaroma verboden moet worden, stelt de Europese Commissie. En als een product op traditionele wijze gerookt is, moet dit duidelijk op de verpakking komen te staan, aldus de woordvoerder. Want dat gebeurt nog lang niet altijd, blijkt uit het onderzoek van Keuringsdienst van Waarde.

Duidelijkheid op verpakkingen

Vaak is het onduidelijk hoe de rooksmaak in een product terecht is gekomen. Op sommige producten staat enkel het woord ‘rook’, terwijl op andere verpakkingen weer ‘rooksmaak’, ‘natuurlijke rook’ of ‘natuurlijke rooksmaak’ staat. Traditioneel roken mag voorlopig nog wel, wat de Europese Commissie betreft, al moet er dan heel duidelijk op de verpakking komen te staan dat het gaat om een gerookt product.

De hele aflevering van Keuringsdienst van Waarde kijk je terug via NPO Start.

