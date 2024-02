Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kriebel in je keel? Deze verschillende soorten hoest kun je hebben (en de remedies)

Zo’n irritante kriebelhoest of juist een hoest die maar blijft aanhouden en waar veel slijm bij komt kijken. Zoveel verschillende soorten hoest onder de zon en misschien net zoveel oorzaken. We lichten er een paar voor je uit én geven tips wat je ertegen kunt doen.

Want rondlopen met een kuchje of zelfs een sterke blafhoest, dat wil niemand.

Allerlei soorten hoest

Er zijn mensen die elke week wel een verkoudheidje – en vaak dus ook een hoestje – onder de leden hebben. Je hebt ook van die mensen die meermaals per dag hun keel luidkeels schrapen, wat voor veel mensen als nagels op een krijtbord is. Maar welke soorten hoest zijn er? Er wordt onderscheid gemaakt in vier categorieën:

Tijdelijke hoest (denk hierbij aan een kriebel in je keel, die ook weer weggaat, vrij snel)

Lichte hoest (kuchen)

Zware hoest (rochelhoest)

Chronische hoest, bijvoorbeeld door astma

Als je slijm ophoest, is dit kleurloos. Tenminste, als je gezond bent. Volgens Gezondheidsplein kan groen of geel slijm wijzen op een infectie of ontsteking.

Op Thuisarts lezen we dat hoesten, ook als het een korte periode veel gebeurt, op zich geen kwaad kan. Binnen twee tot drie weken gaat het vanzelf over. Gebeurt dat niet, en hoest je langer dan drie weken, hoest je bloed op, heb je koorts en hoor je een piepend geluid bij het ademhalen? Bel dan een arts.

Hier komt het door

Hoesten komt doorgaans door een virus, zoals een verkoudheid, maar dat is lang niet de enige oorzaak. Ook door roken of vapen kan een hoestje ontstaan, niet alleen als je zelf rookt, maar ook als mensen om jou heen roken. Te vaak je keel schrapen kan je keel ook irriteren, net als erg koude of warme lucht, de airco, uitlaatgassen, chemische stoffen of als je iets hebt ingeslikt.

Als je ergens allergisch voor bent, bijvoorbeeld haren van huisdieren of pollen, kun je ook gaan hoesten. Bij een longonsteking, COPD en astma is hoest ook aanwezig.

Dit kun je doen tegen hoesten

Vaak gaat hoesten vanzelf weer over, maar het is begrijpelijk dat je verlichting zoekt. Hoe vaak producten van hoestdrankjes en -snoepjes die producten ook aanprijzen: die helpen niet. Het lost geen slijm op en verzacht de hoest ook niet. Wat wel helpt?

Schone lucht, thuis en op het werk

Regelmatig koud water drinken (of warm water, als er slijm vastzit). Heb je kriebelhoest, ga dan voor thee met honing

Blijf uit de buurt van sigarettenrook en rook ook zelf niet

Als je ook verkouden bent, kan een neusspray helpen. Je kunt dan beter door je neus ademen en je slijmvliezen blijven vochtiger

Let op: dit is geen medisch advies. Raadpleeg altijd een arts als je je zorgen maakt om bijvoorbeeld aanhoudende hoest.

Vorige Volgende

Reacties