10 natuurlijke tips tegen verkoudheid (ja, ook die ui naast je bed)

Nu de feestdagen voorbij zijn, blijft het nog wel even winter. De dagen zijn donker, nat en steeds meer mensen zijn snotterig. Een verkoudheid hoort erbij zullen we maar zeggen. Al is het wel zo fijn als je je snel weer de oude voelt. Zonder loopneus, hoestbuien en een zere keel. Daarom delen wij tien natuurlijke tips tegen verkoudheid waarmee jouw algehele malaise als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Althans, deze natuurlijke tips tegen verkoudheid helpen je om de weerstand te verhogen. Want jouw levensstijl heeft zeker invloed op je lijf. Voeding en minder stress werken heilzaam als het gaat om winterkwaaltjes.

Natuurlijke tips tegen verkoudheid

Stel je voelt een verkoudheid aankomen, dan zou je het zelfs kunnen voorkomen.

1. Voldoende slapen

Dit is zo logisch, toch willen we hem genoemd hebben. Voldoende slaap is giga belangrijk, zeker in de winter. Wat let je om een uur eerder je bed in te duiken? Neem een boek mee, leg wat lavendel onder je kussen en je slaapt als een roos.

2. Ui naast je bed

Minder lekker dan lavendel aroma, is de geur van een ui naast je bed. Deze behoort tot de ultieme verkoudheid tips en jong geleerd is oud gedaan. Je moeder deed dit vroeger al en je luchtwegen hebben echt baat bij de scherpe lucht van een gesneden uitje.

3. De kracht van kruiden

Gember, tijm, kurkuma en salie zijn geneeskrachtige kruiden die helpen bij keelpijn en hoesten.

4. Zoutoplossing

Bij een verstopte neus is een natuurlijke zoutoplossing je redder in nood. Ook voor kleine kindjes is dit een veilig middel. Ze verkopen het bij de drogist, maar je kunt het net zo goed zelf maken. Kook wat water, voeg zout toe en meng het goed tot het zout volledig is opgenomen. Daarna kun je het in een spray potje doen om in je neus te verstuiven.

5. Houd je niet in

Hoesten, niezen en je neus snuiten; alles dient een doel. Het is een natuurlijke manier van het lichaam om bacteriën af te voeren, dus let it go. Al vinden veel mensen niezen in het openbaar nog steeds een ding na de pandemie.

6. Vitamine C

Vitamine C haal je uit voeding, maar in de winter kan het geen kwaad om een goed vitamine C-supplement als aanvulling te nemen. Dit helpt je om de weerstand te verhogen en daardoor herstel je sneller van kwaaltjes.

7. Houd jezelf warm

Als je niet fit bent, is het extra belangrijk om je warm aan te kleden. Soms krijg je de kou niet uit je lijf, neem dan een warm bad of masseer jezelf met warme olie. Olie beschermt je tegen de kou het legt letterlijk een vet laagje op je huid dat een thermisch effect heeft. Volgens de Ayurveda is dit in het Kapha seizoen – de winter – altijd goed om te doen.

8. Doe Pranayama

Doe Pranayama (ademhalingsoefeningen) zoals Bhastrika en Kapalabhati. Deze oefeningen wekken energie op en voeren slijm uit de neusholtes af. Kapalabhati is een snelle vuurademhaling via je neus die ontgiftend werkt omdat toxische stoffen je lichaam sneller verlaten. Op internet vind je veel voorbeelden van deze ademhalingsoefening.

9. Eet zwaarder, olieachtig voedsel

In de winter heeft het lichaam meer vetten nodig. Denk aan vis (omega-3 vetzuren), plantaardige oliën en noten. Dit zijn typische voedingstoffen waardoor het vuur in jouw lichaam blijft branden.

10. Drink voldoende (en vaker warm)

Origineel is deze tip niet, maar we wrijven hem er nog maar een keer in. Veel water en warme thee drinken houdt je keel nat en helpt afvalstoffen afvoeren.

