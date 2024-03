Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit vond Lenny Kuhr achteraf van verstoring optreden door pro-Palestijnse activisten

Niet zozeer geschrokken, maar vooral verbijsterd en kwaad. Dat was de reactie van Lenny Kuhr toen pro-Palestijnse activisten een concert van de zangeres in Waalwijk afgelopen zondag ruw verstoorden. „Ik was wel heel kwaad dat dit kon gebeuren.”

Gisteren reageerde Kuhr al tijdens de uitzending van Op1. „Plotseling kwam er iemand naar voren die zijn betoog wilde gaan doen. Ik merkte al gauw dat het mensen waren die hun zegje wilde doen. Ze kwamen met Palestijnse vlaggen en met enorme beschuldigingen over dat ik terroriste was, dat ik medeplichtig was en noem maar op.” De politie onderzoekt de zaak.

Kleinzoon dient in Israëlisch leger

Een van de redenen dat Kuhr doelwit van de activisten was, is omdat haar kleinzoon in het Israëlische leger dient. „Mijn kleinkinderen zijn dienstplichtig en het eerste optreden van mijn kleinzoon was op 7 oktober, die verschrikkelijke dag die iedereen zich wel kan herinneren en waar op onmenselijke manieren mensen vermoord zijn”, zei Kuhr daarover in Op1. „Als dat een aanleiding zou kunnen zijn voor mensen om binnen te komen in een theater en mij te beschuldigen van genocide, dan denk ik: jongen, zoek jullie heil ergens anders, maar echt niet bij mij.”



Het concert van Lenny Kuhr in Waalwijk gisteren werd ruw verstoord door pro-Palestijnse activisten. In #Op1 reageert de zangeres. ‘’Ik was meer verbijsterd dan ik was geschrokken. Het ware hele nare en agressieve beschuldigingen.’’ #WNL pic.twitter.com/JWwr8NKSx7 — Op1 (@op1npo) March 25, 2024

De zangeres, vooral bekend van de nummers De Troubadour en Visite, reisde eind vorig jaar nog naar Israël. Haar kleinzoon was gewond geraakt bij een Hamas-aanval.

Ook vandaag zitten de gebeurtenissen van zondag Kuhr nog niet lekker. „De brutaliteit waarmee inbreuk is gemaakt op de intimiteit van de voorstelling.” In het theater in Stadskanaal, waar de zangeres vanmiddag optrad, werden veiligheidsmaatregelen genomen. Kuhr zei dat ze „heel mooi” in het theater werd ontvangen. Over alle veiligheidsmaatregelen rondom het concert vertelde ze: „Die neem ik waar. Ik kan niet zeggen hoe dit zich ontwikkelt en of de angst gegrond is dat het nog een keer gebeurt of dat het een incident was.”

Geen journalisten welkom bij concert van Lenny Kuhr

Bij het concert waren vanmiddag geen journalisten welkom. Burgemeester Klaas Sloots had daartoe bestolen omdat hij dacht dat dit het ‘intieme karakter’ van het optreden zou verstoren. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft laten weten hierover contact op te nemen met de burgemeester. „Ik denk dat de burgemeester hier buiten zijn boekje gaat. Hij is er voor het houden van de openbare orde en het behouden van de veiligheid, niet om te bepalen wie er wel of niet welkom zijn bij een concert in zijn stad”, reageert algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ.

