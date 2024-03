Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit gebeurt er met je lichaam als je stopt met cafeïne drinken

V60, de klassieke cappuccino of een heuse aeropress. In Nederland zijn we gék op koffie. We drinken gemiddeld wel 2,4 (!) kopjes koffie per dag. Alleen hoe goed (of slecht) is koffie nu eigenlijk? Dít gebeurt er met je lichaam als je stopt met koffie drinken.

Het is warm, smaakt heerlijk (mits je aan de bittere smaak gewend bent, die je overigens goed kunt verbloemen met de nodige suiker en melk) en geeft een energieboost. Dat is dan ook dé reden dat veel mensen een ware koffieverslaving hebben en zich haast niet goed kunnen focussen als ze geen bakkie pleur op hebben.

Hoe slecht is koffie?

Omdat het drinken van koffie wereldwijd al tientallen jaren populair is onder alle lagen van de samenleving en onder bijna alle leeftijden, vergeten we er soms bij stil te staan dat koffie een stimulerend middel is waar je afhankelijk van kunt worden.

Het is niet voor niets dat stoppen met koffie drinken, helemaal niet zo makkelijk is. Je hebt het immers ‘nodig’ voor je werk, om de dag te kunnen beginnen of je lage energie niveau weer op te krikken.

Afkicken van koffie drinken

„De ontwenningsverschijnselen die je krijgt als je stopt met je cafeïneinname, houden zo’n drie tot zeven dagen aan”, aldus Jennifer Temple, PHD, directeur en onderzoeker aan de Universiteit van Buffalo die zich specialiseert in cafeïnestudies.

De meest gehoorde ontwenningsverschijnselen zijn hoofdpijn, vermoeidheid en weinig energie. Stop je met het drinken van koffie? Dan kun je tussen de 12 en 24 uur na het stoppen last krijgen van deze verschijnselen.

Door goed gehydrateerd te blijven en genoeg rust te nemen, kunnen de ontwenningsverschijnselen minder worden. Maar wat gebeurt er op langere termijn in je lichaam als je stopt met cafeïne drinken?

De voordelen van stoppen met cafeïne drinken

Stoppen met koffie drinken, ofwel stoppen met cafeïne, is zo’n slecht idee nog niet, zo blijkt. Dit is namelijk wat er met je lichaam gebeurt als je geen koffie meer drinkt:

1. Je slaap verbetert

Haast niets is zo goed voor ons lichaam en allerlei functies die het hoort uit te oefenen als een goede nachtrust. Koffie drinken vermindert de slaapkwaliteit aanzienlijk, gemiddeld slaap je 45 minuten minder als je koffie drinkt. Slaap je niet genoeg? Dan is het verleidelijk om dit recht te trekken met een espresso de volgende dag, maar dat veroorzaakt juist een vicieuze cirkel van cafeïnegebruik. Stoppen is in het begin misschien lastig, maar uiteindelijk zal je er juist méér slaap en energie uithalen.

2. Hoofdpijn wordt minder

Koffie drinken draagt bij aan chronische hoofdpijn. Ook kan het migraine veroorzaken bij mensen die daar gevoelig voor zijn, meldt de American Migraine Foundation. Dat komt omdat koffie de bloedvaten vernauwt. Stop je met koffie drinken, dan wordt je hoofdpijn eerst misschien even erger door de ontwenningsverschijnselen, maar daarna weer minder. Je kunt in dat geval je koffiegebruik in een week of twee geleidelijk verminderen in plaats van cold turkey te stoppen.

3. Je koffie-stress wordt minder

Angsten die je sowieso al had, zullen niet verdwijnen door te stoppen met koffie drinken, maar angstige gevoelens die worden getriggerd door cafeïne, verdwijnen wel degelijk. Hoe dat kan? Koffie stimuleert het zenuwstelsel en kan angst veroorzaken. Als je al een paniekstoornis hebt, ben je daar extra gevoelig voor.

4. Betere spijsvertering

Je kent het gevoel vast: je drinkt een kopje koffie in de ochtend en je moet gelijk naar de wc. Cafeïne stimuleert de spiersamentrekkingen waardoor je sneller naar het toilet moet. Ben jij afhankelijk van je kopje koffie om naar het toilet te gaan? Dan is het raadzaam om te minderen met koffie.

In eerste instantie kun je geconstipeerd raken, maar als je warm water drinkt, kunnen je spieren ontspannen zodat je makkelijker naar het toilet kan voor een #2.

5. Je tanden gaan erop vooruit

Koffie droogt je uit, zo óók je mond. Een droge mond heeft niet genoeg speeksel om je mond vochtig te houden en dat is dus niet goed voor de gezondheid van je gebit. Speeksel is juist belangrijk om je tanden en je tandvlees te beschermen tegen etensresten bijvoorbeeld. Door een tekort aan speeksel ontstaat er ook een disbalans van je microbioom. Bovendien krijg je van cafeïne sneller gele tanden.

