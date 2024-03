Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Ik bespioneer mijn dochters op social media’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Nathalie (45), die haar dochters in de gaten houdt op social media.

„Ik heb twee prachtige dochters. De oudste is 14 en de jongste is 12. En die twee zitten inmiddels helemaal in hun puberale fase. Hoewel het nog steeds mijn twee kleine meisjes zijn, zie ik dat ze veranderen. En op zoek zijn naar hun identiteit.

Dochters op social media

Heel normaal allemaal. Maar deze moderne tijd brengt als ouder een nieuwe uitdaging met zich mee. Namelijk social media. Allebei mijn dochters ‘moesten per se’ een telefoon en begeven zich op Snapchat, TikTok en de oudste ook op Instagram. Iets dat al hun klasgenootjes nu eenmaal doen.

In mijn jeugd bestond social media niet. En ik ben zelf nu ook niet echt actief op de socials. TikTok, WhatsApp, Snapchat, Instagram, er zijn inmiddels zoveel verschillende communicatiemiddelen. Maar naast dat het allemaal gemakkelijk en leuk is, heb ik ook zo mijn zorgen. Ik lees en hoor regelmatig over de gevaren van social media op kinderbreinen, het lekken en verspreiden van naaktfoto’s, groomers, online pesterijen en schokkende en beïnvloedende beelden die voorbij komen.

Angst voor gevaar

En ik kan daar soms echt wakker van liggen. Mijn moederhart vreest dat mijn dochters iets naars of gevaarlijks tegenkomen online en wellicht iets zien of doen waar ze achteraf spijt van krijgen.

Nu houd ik al een tijdje hun communicatievormen in de gaten. Zo volg ik ze allebei met een nep-account op hun social media-kanalen, check ik zo nu en dan hun telefoons (als ze het niet doorhebben) en overwoog ik al meermaals om een app te installeren om het social media-gedrag te monitoren. Maar dat laatste is er nog niet van gekomen.

Maar het knaagt aan mijn geweten. Ergens voelt het alsof ik mijn kinderen niet vertrouw en hen bespioneer, maar daarnaast ben ik bang voor de zaken waaraan ze worden blootgesteld. Zelf zie ik ook de meest bizarre dingen op het internet voorbij komen en vraag ik me echt af wat mijn dochters allemaal te zien krijgen.

Dilemma: ‘Hoe ga je om met het social media-gedrag van kinderen?’

Hoe doen andere ouders dit? Het allerliefst zou ik ze al die apps en social media-kanalen verbieden, maar ik weet dat dat onhaalbaar is. Hun generatie leeft nu eenmaal via deze communicatievorm en ik weet ook dat als ik ze dat afneem, ze daarin buiten de groep vallen. Maar toch vind ik het spannend dat zij als 12- en 14-jarige meisjes op al die social media-kanalen begeven. Door een oogje in het zeil te houden, hoop ik tenminste dat ik ze vervelende of nare ervaringen kan besparen. Maar ik blijf het een lastige situatie vinden.”

