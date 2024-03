Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je Huis Op Orde-kijkers hebben te doen met zussen die vader verloren: ‘Je moet het maar kunnen’

Lotus (21) en Roos (23) verloren twee jaar geleden hun vader en wonen nog in hun ouderlijk huis. Maar door alle omstandigheden lukt het de zussen niet om daar de boel op orde te houden. Je Huis Op Orde kwam langs om te helpen en kijkers hebben te doen met de situatie en het verdiet van de meiden.

Viktor Brand gaat langs in Heerhugowaard, waar de twee zussen wonen. Twee jaar geleden overleed hun vader plots en met hun moeder hebben de meiden geen contact. Ze rooien het thuis inmiddels met z’n tweetjes, maar dat is niet altijd even makkelijk. Eerder ging het programma langs bij Danielle, John en hun 11-jarige zoon Cas. Hun huis was zo rommelig dat Cas zich schaamde tegenover zijn vrienden.

Zussen verliezen vader en wonen in ouderlijk huis

Het huis staat vol met allerlei spullen. Spullen van de meiden zelf, maar ook van hun vader. Presentator Viktor Brand en opruimcoach Quirine Molhuysen schrikken vooral van de bergen met wasgoed en grote hoeveelheid aan verzameld materiaal. De oudste zus, Roos, vertelt dat ze na de dood van haar vader naar school moest, werkte, zich ontfermde over het huishouden en de financiën moest regelen. En die verantwoordelijkheid is allemaal best veel.

De twee zussen hebben twee lastige jaren achter de rug. En soms krijgen ze ruzie door alle rotzooi. Terwijl ze, zoals Lotus dat verwoord, elkaar juist zo hard nodig hebben. Roos houdt het niet droog als ze erover vertelt. „We zijn gewoon doorgegaan, omdat je moest.”

Je Huis Op Orde helpt jonge meiden

De Je Huis Op Orde-crew begint aan de klus. En als alle spullen uiteindelijk uitgestald in de loods liggen, worden de zussen geconfronteerd met alles dat ze hebben. Opvallend is dat er ook meer dan honderd vieze handdoeken in de loods liggen. „Als je 112 handdoeken hebt, dan hoef je niet na iedere gebruikte handdoek een was te doen”, redeneert Lotus.

Als Brand doorvraagt waarom er niet gewassen wordt, ontstaat er een discussie tussen de zussen. En dat gebeurt kibbelen vaker. Brand merkt op dat de zussen heel veel onnodige spullen hebben. Bijvoorbeeld veel flessen wasmiddel, deodorant of tandpasta. „Het neigt naar verzamelen”, concludeert Brand, waarna de zussen wederom in een discussie belanden. Volgens Roos krijgt ze van alles de schuld, maar Brand ontkracht dat. En dan vloeien er tranen bij de oudste zus.

Uiteindelijk zorgt de Je Huis Op Orde-crew ervoor dat het huis een transformatie krijgt. De dames krijgen er een licht, net en strak huis voor terug. Met een trap zonder wasgoed, een werkkamer voor Roos en een was- en knutselzolder voor de zussen. Missie geslaagd, concludeert Brand.

Kijkers hebben te doen met Lotus en Roos

Kijkers hebben te doen met de twee zussen en begrijpen heel goed dat de twee jonge meiden in zo’n situatie zijn beland. Het kijkerspubliek gunt het Roos en Lotus dat het opgeruimde huis weer een beetje rust in hun leven brengt. Ook Viktor Brand krijgt van kijkers complimenten over zijn aanpak met de zussen. Zo spreekt hij af en toe wel Roos en Lotus toe, maar helpt hij de meiden ook met veel respect, rust en begrip.



En nu volhouden meiden. Het is jullie gegund #jehuisoporde — Anna van den Berg (@Anna_vdBerg) March 13, 2024



Heel benieuwd of er ook een goede nazorg/begeleiding is na opnames #JeHuisOpOrde #VictorBrand @SBS6

Wat hebben wij hier te doen met die 2, ongelooflijk sterke, meiden. Ineens moet je alles maar kunnen. Zonder vangnet. Heb respect voor beide! #toppers — JeanetteMN (@schildnijhuis) March 13, 2024



Wat doet Viktor Brand dit programma toch goed: inlevend en de juiste vragen stellend. #jehuisoporde — Karel Lavona (@KarelLavona) March 13, 2024



Ach,het ontroert me…twee lieve meiden,die gewoon door alle omstandigheden,aan het overleven zijn….is er dan niemand in hun nabijheid die die meiden helpt? #jehuisoporde — Marleen (@MBaron263075) March 13, 2024



Wat erg dat deze zussen zoveel bonje hebben. Zeker als ze alleen elkaar hebben. 😢 Hopelijk gaat het nu beter als het huis meer georganiseerd is. #jehuisoporde — Mrssalvatore (@MrsSalvatore) March 13, 2024

Je kijkt Je Huis op Orde terug via KIJK.

