Moet jij na een kop koffie naar de wc voor ‘de grote boodschap’? Hier komt dat door

Wellicht even een gek praatje, maar vast voor veel mensen herkenbaar. Na een kopje koffie moet je ineens naar de wc voor… ja, de grote boodschap. Maar waar komt dat eigenlijk door?

We weten dat veel mensen op deze aardbol een toiletbezoek brengen na een bakkie pleur. Alhoewel echt veel wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp ontbreekt, blijkt er een relatie tussen het warme drankje en de toiletpot. Weet je trouwens hoeveel koppen koffie per dag gezond is? Je leest daarover hier.

Koffie heeft invloed op darmactiviteit

Even wat extra informatie over onze poepmaker, oftewel de dikke darm. Zie dit orgaan als de grove grote restvermaler in ons lijf. Alles wat niet in ons lichaam is opgenomen of niet te verteren is, belandt in de dikke darm.

Een bakkie troost heeft blijkbaar invloed op het „kneedproces”, oftewel de darmsamentrekkingen. Daarin blijkt er weinig verschil te zijn of de koffie met of zonder cafeïne is. Uit onderzoek bleek dat meerdere deelnemers na het drinken van koffie de drang hadden om naar de wc te gaan. De darmactiviteit nam na vier minuten na inname van koffie toe en duurde minstens 30 minuten.

Hormonen en spijsvertering

Maar belandt koffie dan razendsnel in de dikke darm? Nee, legt dr. Kyle Staller aan CNN uit. Hij is neurogastro-enteroloog, onderzoeker en epidemioloog in het Amerikaanse Massachusetts General Hospital. Waarschijnlijk veroorzaakt het warme drankje in de maag een effect op het zenuwstelsel of op hormonen, waardoor de dikke darm begint met werken.

Voedingsdeskundige en diëtist Jerlyn Jones legt uit dat melanoïdinen in koffie, die ontstaan bij het branden van koffie, de spijsvertering stimuleren.

Na koffie naar de wc

Staller vertelt aan CNN dat koffie ook het hormoon gastrine stimuleert. Dat hormoon heeft invloed op de productie van maagzuur, bleek weer uit ander onderzoek. Dat maagzuur gebruiken we in ons lichaam om voedsel beter te verteren en de activiteit in de dikke darm te stimuleren.

En weer ander onderzoek toonde aan dat bij mannen, na een nacht vasten, de koffie het verteerproces van een maaltijd versnelt van de maag naar de dunne darm.

Koffie versnelt, maar vezelrijk dieet belangrijk

Kortom: een ‘bakkie’ versnelt de boel. Staller legt uit dat bij verstopping, oftewel obstipatie, koffie de boel wellicht kan helpen. Maar volgens hem werkt het ook de andere kant op. Dringende of onverwachtse stoelgang kan getriggerd worden door koffie en dat is niet altijd even aangenaam. Maar voedingsdeskundige Jones waarschuwt dat niet alle darmproblemen te verhelpen zijn met een bakkie pleur. Zij pleit voor een vezelrijk dieet „met fruit, groenten, volle granen, bonen, noten en zaden”.