Geen energiekick, maar moe na drinken van koffie? Dit is hoe dat komt

Een bak koffie nodig om wakker te worden, hoe vaak hoor je iemand dat wel niet zeggen? Toch kan het ook andersom werken: dat je juist moe wordt nadat je koffie hebt gedronken. Nee, het is helemaal niet gek als je dat hebt. Je kan ├ęcht slaperig worden na het drinken van koffie.

Niet iedereen krijgt een energieboost van koffie. Die drinken het misschien vooral omdat ze het lekker vinden. Maar bij sommigen gaat het nog een stapje verder. Een energiekick? Bij hen treedt juist een ‘koffiedip’ op.

Hoe kan dat eigenlijk? En kun je zo’n dip voorkomen? Metro legt het uit.

Dit is hoe drinken van koffie je juist slaperig kan maken

De meeste mensen weten dat er in koffie een flinke hoeveelheid cafeïne zit. Cafeïne heeft invloed op je focus. Het stofje maakt je alerter en je kan je beter concentreren. Maar cafeïne kan zich ook binden aan receptoren in de hersenen die normaal gesproken reageren op het stofje adenosine. Dat geeft aan je brein het signaal dat je moe bent.

Maar als cafe├»ne zich aan die receptoren bindt, wordt het signaal vanuit je lichaam naar de hersenen verstoord en ga je je wakkerder voelen dan je eigenlijk bent. Tot zover precies wat je van koffie verwacht. Maar cafe├»ne blijft zich niet eindeloos binden aan de receptoren in je hersenen. Op een gegeven moment is het effect uitgewerkt. Precies op dat moment kan de beruchte ‘koffiedip’ optreden.

Want terwijl de recepteren in je hersenen nog wagenwijd openstaan, maar de cafeïne verdwenen is, krijg je ineens de volle mep van het stofje adenosine in je brein binnen. Het is precies dat stofje vanuit je lichaam die tegen je brein vertelt dat je moe bent. Dus dat slaperige gevoel komt dan ook twee keer zo hard binnen.

Je kunt een ‘koffiedip’ voorkomen, hierop moet je letten

Bij mensen die vaak koffie drinken treedt de koffiedip sneller op dan bij mensen die het bij een of twee kopjes per dag houden. Dat heeft te maken met het tolerantieniveau voor cafeïne. Het lichaam heeft zich aangepast, breekt cafeïne sneller af, waardoor de receptoren in het brein alleen nog maar sneller reageren op adenosine.

Bovendien ben je bij een hoger tolerantieniveau sneller geneigd meer koffie te drinken. Dat zorgt er alleen nog maar meer voor dat je lichaam zich aanpast, waardoor je uiteindelijk in een vicieuze cirkel terechtkomt. Het advies van neurologen en voedingsdeskundigen is dan ook: drink niet te veel koffie en vooral als je het nodig hebt.

Metro schreef eerder over het ideale aantal koppen koffie per dag. Helemaal geen koffie drinken lijkt in ieder geval niet zo verstandig, als we de wetenschap moeten geloven. Het drankje blijkt goed in het verkleinen van de kans op allerlei ziekten, zo schreef het AD vandaag.

