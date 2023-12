Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat heeft de meeste voordelen: ‘s ochtends of ‘s avonds douchen? Een dokter geeft antwoord

Zonder dat je het wellicht door hebt, bestaan er veel vragen rondom douchen. Hoe vaak kun je het beste douchen? Wat is dan de perfecte temperatuur? En: kun je beter in de ochtend of in de avond douchen?

Op dat laatste geeft een dokter antwoord. Wat is het beste moment om onder de douche te stappen?

Beste moment om te douchen

Aan de ene kant kun je aan het eind van een lange dag al het vuil van je af wassen, maar zou je niet liever fris gedoucht naar je werk gaan? Het is een moeilijke keuze.

Metro UK geeft mee dat mensen in het Verenigd Koninkrijk over het algemeen de voorkeur geven aan een bad boven een douche, maar als het gaat om praktisch nut boven de luxe van een lang bad, „blijven we verdeeld over het ideale moment om er een te nemen”.

Voor- en tegenargumenten

Dokter Jason Singh besluit om het debat voor eens en altijd op te lossen. En dat gebeurt natuurlijk niet zonder beredenering.

Hij geeft toe dat ‘s ochtends douchen misschien hygiënischer is, maar dat ‘s avonds scrubben de meeste gezondheidsvoordelen biedt. „Een avonddouche heeft ‘drie voordelen’.” Singh zegt: „Een warme douche stimuleert de afgifte van melatonine, een slaapverwekkend hormoon, en als je je afdroogt koelt je lichaam af tot de juiste temperatuur.”

Betere hygiëne

Het zorgt dus voor betere slaap, buiten dat je er schoon van wordt. „En natuurlijk helpt het om het vuil van de dag weg te wassen, of het nu gaat om zweet of mysterieuze geurtjes.” Als je last hebt van een droge of gevoelige huid, is ‘s avonds douchen een betere manier om je huid te hydrateren, voegde hij eraan toe.

Een ochtenddouche heeft maar één voordeel, „en dat is een betere hygiëne,” vervolgt Singh. „’s Ochtends douchen brengt het microbiële biomechanisme van de huid naar een hygiënischer basisniveau.”

‘Vergeet je benen niet te wassen’

En vergeet niet om deze plekken te wassen. Dokters vertellen tegen Metro UK dat navels, achter de oren en onder de nagels vaak worden vergeten om te wassen. „En vergeet je benen niet”, deelt dokter Jen Caudle. „Ik heb het niet over zeep langs je benen laten lopen onder de douche, ik heb het over wassen.”

Reacties