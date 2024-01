Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen en Albert Verlinde halen flink uit naar Arie Boomsma: ‘Die gek’

Niet iedereen kan de denk- en leefwijze van Arie Boomsma waarderen. Johan Derksen en Albert Verlinde schijnbaar ook niet. De twee haalden in talkshow Vandaag Inside behoorlijk uit naar de gezondheidsgoeroe.

Arie Boomsma presteert het om op zijn 50ste op de cover van Men’s Health te staan. Eerder vertelde hij daarover bij Renze, maar dat gesprek mondde uit in een felle discussie. Renze Klamer had namelijk nogal wat kritiek op het gebruik van supplementen, iets wat Boomsma aanmoedigt.

Albert Verlinde haalt uit naar Arie Boomsma

Gisteravond kwam dat ook bij Vandaag Inside ter sprake. Katja Schuurman deelde namelijk op haar social media het een en ander over microdosering met truffels.

Verlinde vindt het onzin dat BN’ers alles maar moeten delen wat ze doen en gebruiken. „Die gek, die Boomsma. Die ook van alles zit te roepen de hele tijd. Hou je bij je leest.”

Johan Derksen deelt mening

Derksen is het kennelijk helemaal met Verlinde eens. „Jan lul de behanger”, noemt Derksen Boomsma. Omdat hij zelf het gezicht is van een supplementen-leverancier. „Dan loopt hij met een kruiwagen op de boerderij en dat is dan fitnesstraining. Ik word zo moe van die man.” En ook Verlinde noemt het nogmaals „vreselijk”.

Volgens Derksen zien dat soort BN’ers dollartekens. „Want het is gewoon handel.” Verlinde vindt dat BN’ers als Schuurman „mensen die minder kunnen nadenken op ideeën brengen”, met haar tips over microdosering. „Dan denkt iemand thuis: ‘Ik ben ook weleens depressief, dan doe ik ook zo’n truffel’.”

‘Geen doktertje spelen’

En daar is Derksen het wederom mee eens. „Je moet geen doktertje spelen.” Volgens hem is het gebruik van supplementen heel persoonlijk. Iets wat Boomsma overigens bij Renze ook uitsprak. „Het is in de meeste gevallen lulkoek zo’n supplement.” Volgens Derksen gaat het voornamelijk om geld.

Ook VI-gast Raymond Mens trekt het pleidooi van Boomsma in twijfel. Wilfred Genee noemt op dat hij er toch ergens wel een beetje verstand van zou moeten hebben. „Waarom zou hij daar verstand van hebben? Hij heeft gewoon een sportschool. Al die sportscholen verkopen rare middeltjes”, aldus Derksen.

