Minder optimisme over wereldhandel door Rode Zee: ‘Neerwaartse risico’s’

Directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is „minder optimistisch” over de wereldhandel dit jaar, als gevolg van de spanningen in de Rode Zee door de aanvallen van Houthi-rebellen op de scheepvaart. Dat heeft ze gezegd op het World Economic Forum in Davos.

Volgens haar vergroot de onrust in de Rode Zee de onzekerheden voor de groei van de wereldhandel. Ook wees ze op de toenemende geopolitieke spanningen, bijvoorbeeld door de oorlog tussen Israël en Hamas. Verder zijn er ook problemen met laagwater in het Panamakanaal, een andere belangrijke vaarroute voor de wereldhandel.

„We denken dat er veel neerwaartse risico’s zijn voor onze voorspellingen die we vorig jaar hebben gedaan voor een groei van de goederenhandel met 3,3 procent dit jaar. We verwachten een zwakkere prestatie”, aldus het WTO-hoofd.

Ze gaf aan dat de prognoses daarom herzien zullen worden. Die nieuwe voorspellingen zouden dan over ongeveer een maand naar buiten moeten komen.

ANP

