Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze 6 dingen eet je beter niet voordat je gaat sporten

Om te sporten heb je brandstof nodig. Maar welke brandstof werkt nu eigenlijk het best voor een training? En misschien wel belangrijker, welke dingen eet je beter niet voordat je gaat sporten?

Mocht je trouwens op gezonde tour zijn: wellicht heb je iets aan deze 15 makkelijk toepasbare tips voor een gezonde leefstijl.

6 dingen die je beter niet eet voor sporten

Rondje hardlopen, krachttraining in de sportschool of wedstrijdje op het voetbalveld? Women’s Health benadrukt dat het cruciaal is wat je wel en niet voor een training eet. En de onderstaande 6 voedingsmiddelen laat je beter achterwege als je gaat sporten.

1. Energie-repen

Hoewel energie-repen worden neergezet als de geschikte snack vóór een workout, moet je dat volgens het Woman’s Health met een korreltje zout nemen. Want in zo’n reep zit meestal behoorlijk wat suiker. Daardoor kan zo’n suikerbom voor een gat in je energiepeil zorgen. Na het nuttigen krijg je een suikerrush, maar daarna keldert ook weer het suikerpeil en ervaar je juist een dip. Mocht je toch een reep willen voor het sporten? Kies dan voor een eiwitreep met weinig suikers.

2. Vezelrijke voeding

Vezels zijn gezond en ons lichaam heeft die ook zeker nodig. Maar vlak voor het sporten vezels eten, wordt afgeraden. Want vezels verteren is een werkje voor jouw lichaam. Hoe vezelrijker de voeding, hoe harder werken voor je lijf. Daardoor kun je met een training een opgeblazen gevoel krijgen.

3. Pittig eten

Pittig eten en dan gaan sporten? Doe maar niet. Pittig eten kan namelijk jouw spijsvertering verstoren en dat kost energie. Tijdens een training wil je energie liever niet ‘verspillen’ aan het verteren van de pittige voeding. Daarnaast kan pittig eten brandend maagzuur veroorzaken en dat wil je ook niet tijdens een trainingssessie.

4. Koolzuurhoudende dranken

Frisdrank is überhaupt een aardige boosdoener voor jouw lijf. Maar koolzuurhoudende dranken nuttigen voor een training is helemaal geen goed idee. Naast een suikerdip, kun je een opgeblazen gevoel krijgen. En dat belemmert jouw prestaties.

5. Gefrituurd eten

Gefrituurde snacks zijn natuurlijk sowieso niet gezond. Maar we hebben allemaal weleens zin in een patatje of een kroket. Kies er alleen niet voor om dit voor een training te doen. Veel vet en zout zorgen namelijk dat je sneller uitdroogt en daar word je sloom van.

6. Te veel sterke koffie

Een kop koffie voor het sporten, kan soms net even een extra boost zijn. Woman’s Health benadrukt dat je sterke koffie beter ruim voor een training neemt, zodat de cafeïne kan inwerken. Eén kop koffie is daarbij voldoende. Ga je voor meer koffie, voorafgaand aan een training? Dan kun je last van je maag of darmen krijgen.

Wat neem je wel voor een training?

Maar wat nuttig je dan het liefst wel voor een sportsessie? Een belangrijke vuistregel is dat je niet te veel of te zwaar eet. Verteren kost namelijk energie en die energie wil je graag voor de training bewaren. Kies daarom bijvoorbeeld voor een kommetje yoghurt met fruit en noten. Maar ook een rijstwafel met pindakaas en banaan is een prima maaltijd voor een sportsessie.

Reacties