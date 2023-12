Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Avocado’s, een koele kamer en ijswater: vermijd een (nieuwjaars)kater met deze tips

De jaarwisseling staat voor de deur, en de drankjes zullen waarschijnlijk om je oren vliegen op de avond van. Maar een kater is nooit leuk, dus wat kun je ertegen doen?

Afgezien van het advies om meer water te drinken, of Metro‘s tip om uit te brakken met de nieuwe aflevering van Rail Away op nieuwsjaardag, heeft Metro UK wat praktische adviezen op een rij gezet.

Kater vermijden

Voor het drinken doe je er volgens Metro UK goed aan om een avocado op te peuzelen. Of dat nu als avocado-toast is, of in de vorm van guacamole op een schaal nacho’s; vet voedsel is „geweldig” om de opname van alcohol door het lichaam te vertragen.

Daarnaast zouden spruitjes, linzen, popcorn of iets anders met een hoog vezelgehalte alcohol afbreken en absorberen, waardoor het niet zo snel in de bloedbaan terechtkomt.

Koele kamer tijdens jaarwisseling

Op een lege maag gaat alcohol sowieso rechtstreeks naar je darmen waar het snel wordt opgenomen in je bloedbaan, dus eet goed vooraf. Alles wat rijk is aan zink en nicotinezuur blijkt het beste te werken tegen een kater – denk aan kip, avocado, paddenstoelen en volle granen.

Houd daarnaast je slaapkamer koel tijdens de jaarwisseling. Doordat je lever overuren maakt om de alcohol kwijt te raken, loopt je lichaamstemperatuur ‘s nachts op. Een koele kamer kan dit tot op zekere hoogte tegengaan.

Methodes tegen een kater

Aangezien uitdroging een rol speelt bij een kater, is het drinken van een glas water tussen de drankjes door een goede truc, net als het drinken van een paar glazen water voor het slapengaan. En zo zit het met een kater ‘bestrijden’ met nog meer alcohol.

Op sociale media circuleren veel methodes die beweren te werken tegen een kater. Zo zou je je kunnen wagen aan de ‘cold plunge’-methode waarbij je je gezicht in een kom met ijswater laat zakken.

Door zich af te sluiten, spaart het lichaam energie waardoor de symptomen van een kater worden afgeremd. Buiten dat het ijskoude water je kan verfrissen, moet je er maar zin in hebben. Eet dan wellicht liever een komkommer, vanwege de bestanddelen wordt dat ook aangeraden.

